L’Inter alza la voce: “Proteste giustificate”. Replica velenosa: “È tutto ridicolo”

Scoppia una nuova polemica legata al duello scudetto con il Napoli e alla finale di Champions con il Psg. Ecco il botta e risposta in diretta

Finalmente in contemporanea. Dopo una serie di giornate in cui Inter e Napoli hanno giocato di volta in volta l’una prima dell’altra, conoscendo il risultato della diretta concorrente allo scudetto, domenica sera le squadre di Simone Inzaghi e di Antonio Conte scenderanno in campo allo stesso orario. I nerazzurri a San Siro ospiteranno la Lazio, mentre i partenopei saranno di scena al Tardini contro il Parma.

C’è una sola combinazione di risultati che assegnerebbe il tricolore già alla penultima giornata: il Napoli deve vincere e l’Inter deve perdere. In ogni altro caso, il discorso sarebbe rimandato all’ultimo turno (con rischio di spareggio in caso di arrivo a pari punti, ndr) in programma… non si sa quando. Già, perché la Lega di Serie A non ha ancora deciso date e orari della 38esima giornata. Due sono le opzioni sul tavolo: far giocare le due gare giovedì e l’eventuale spareggio domenica, oppure posticipare le gare rispettivamente a sabato e martedì.

Il dibattito ha tenuto banco anche sull’emittente ‘Radio Radio’, con il giornalista e tifoso romanista Stefano Carina che non ha usato mezzi termini: “Secondo me è imbarazzante, è tutto ridicolo. Prima di tutto vediamo che succede a Parma-Napoli e poi uno decide. Ma poi che vuol dire che l’Inter non vuole giocare sabato e martedì? C’è un’istituzione che deve decidere. Se si gioca domenica o martedì, in vista della finale di Champions, io non ci vedo tutta questa differenza: sono solo due giorni”.

Caos Serie A-Champions, Orsi e Agresti in difesa dell’Inter

Dura la replica di Fernando Orsi, ex portiere della Lazio e vice allenatore dell’Inter ai tempi di Mancini: “Delle volte si fanno discussioni tra giocare lunedì e domenica in campionato e ora che l’Inter deve fare una finale di Champions League, non può essere un po’ incavolata se la fanno giocare tre giorni prima di affrontare il Psg? Ma fatela giocare mercoledì, perché è giusto così. Le proteste sono giustificate, non devono fare un quarto di finale, ma la finalissima. La Lega deve cercare di fare qualcosa di differente”.

Sulla stessa linea anche il giornalista sportivo Stefano Agresti: “Qualcuno sostiene che se non sono pari dopo la penultima Inter e Napoli non lo saranno dopo l’ultima, ma non c’è controprova perché nel calcio abbiamo visto di tutto. Considerato che l’Inter gioca la finale della competizione per club più importante che esista al mondo, non metterla nelle condizioni di affrontarla nella migliore situazione è sbagliato non solo per rispetto dei nerazzurri ma di tutto il calcio italiano. Come fai a far giocare uno spareggio scudetto a 4 giorni dalla finale Champions?“.