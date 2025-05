Caos calendario Serie A: bufera Inter, non scende in campo!

Il finale di stagione rischia di essere fortemente caratterizzato da polemiche e settimane molto fitte. Ma la posizione dei nerazzurri è molto chiara

Ultimi 180′ per decidere lo Scudetto con l’ombra di uno spareggio che potrebbe stravolgere ancora di più il calendario. Al momento, come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A è intenzionata ad aspettare il prossimo weekend per capire meglio come si evolverà la situazione. Il Napoli potrebbe festeggiare il titolo solo in caso di sconfitta dei nerazzurri. Ma da parte dell’Inter c’è la voglia di rinviare tutto.

Naturalmente subito dopo il weekend si aprirà la discussione del calendario. Si starebbe valutando la possibilità di anticipare le due sfide Scudetto e fissare l’eventuale spareggio poco dopo. Una situazione che non sembra piacere molto all’Inter, pronta a opporsi e a rinviare lo scontro decisivo per il titolo a dopo la finale di Champions League.

L’Inter e l’ultima giornata

Partiamo da un tema molto importante ovvero quello dell’ultima giornata. La Lega non avrà un compito molto facile considerati i diversi paletti da rispettare. L’eventuale salvezza del Cagliari rappresenterebbe una sorta di salvezza per i vertici del nostro campionato visto che si potrebbe pensare ad uno spostamento del tutto al sabato sera. In caso contrario le sfide di Inter (contro il Como) e Napoli (con i sardi) andrebbero giocate regolarmente domenica.

Il dilemma spareggio

L’altra questione riguarda l’eventuale spareggio. Una ipotesi davvero remota in questo momento considerato il fatto che il Napoli ha un calendario sicuramente alla portata. Ma, in caso di arrivo a pari punti, la Lega sarà chiamata a trovare una soluzione e non si preannuncia affatto semplice.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, la data cerchiata in rossa è quella del 27 maggio. Un giorno che non vedrebbe il via libera dell’Inter. Giocare una partita simile a soli quattro giorni dalla finale di Champions League non è assolutamente possibile. Per questo motivo i nerazzurri potrebbero chiedere il rinvio al weekend successivo.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il campionato deve ancora giocare i suoi ultimi 180 minuti e può succedere praticamente di tutto. Ma la Lega sta già pensando al futuro.