Addio in panchina già deciso: Sarri porta un pupillo di Ausilio

Gli ultimi risultati hanno decretato l’addio certo alla panchina: Maurizio Sarri è pronto a firmare e porta subito un pupillo di Ausilio

La stagione volge al termine e si miscelano emozioni molto diverse tra loro, con delle sfumature particolari a cavallo tra il successo e le lacrime. Da una parte c’è chi vince, raggiunge e va oltre gli obiettivi prefissati e fa festa. Dall’altra c’è l’inconsistenza di chi ha fallito e dovrà ripartire da un progetto completamente diverso.

Il Milan quest’anno rientra nella seconda categoria. La finale di Coppa Italia vinta dal Bologna ha decretato il disastro rossonero anche dopo l’arrivo di Sergio Conceicao che, dopo un buon avvio, non è riuscito a dare continuità di gioco e prestazioni e spesso è inciampato in dolorose sconfitte, che alla lunga hanno fatto la differenza.

Ora il tecnico portoghese ha le ore contate: cercherà di chiudere in maniera dignitosa la stagione in Serie A, poi sarà sicuramente addio al Milan. Il casting per il nuovo allenatore è già iniziato: si parla parecchio di Massimiliano Allegri, ma occhio anche a Maurizio Sarri. Probabilmente l’ex Lazio oggi è in pole position e potrebbe portare con sé un colpo importante per i rossoneri.

Sarri verso il Milan: beffa all’Inter sul calciomercato

Il collegamento tra Sarri e il Milan nasce da anni, addirittura da quando Silvio Berlusconi era a capo della società. Dopo tanto tempo, ora quell’allenatore è cresciuto, ha vinto e si merita assolutamente una chance importante come quella con il Diavolo.

La rosa, però, andrà comunque rinforzata tanto, soprattutto in certe zone di campo. Il centrocampo resta il reparto più deficitario e, se dovesse partire anche Reijnders, mancherebbero qualità e sostanza proprio dove serve di più, anche per il gioco dell’ex tecnico della Lazio.

Per questo, Sarri potrebbe spingere ancor di più per l’arrivo di Samuele Ricci. L’aveva chiesto a Lotito addirittura due stagioni fa, quand’era giovanissimo. La valutazione del mediano è salita fino a 35 milioni di euro, ma si tratta di un ragazzo italiano e dall’ottima tecnica, che potrebbe crescere tantissimo agli ordini dell’allenatore toscano.

Per l’Inter non si tratta di una buona notizia, dato che i nerazzurri rischiano di essere bruciati sul tempo una volta per tutte. L’interesse della Beneamata c’è, ma non si vogliono spendere certe cifre e ci sono anche altri obiettivi prioritari. Per questo, il Milan ora resta in pole, nonostante il gradimento di Ausilio.