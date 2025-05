Inter, colpo in attacco da 70 milioni: doppio affare dal Psg

Inter e Psg sono protagoniste anche sul calciomercato: un doppio affare in attacco fa partire il giro di bomber sulla scena internazionale

La finale di Champions League monopolizza l’attenzione dei tifosi, anche se mancano ancora diversi giorni al match che deciderà chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie. L’Inter cercherà di arrivare al top e dare tutto per battere il Psg, in una partita ad alta tensione e dai pronostici apertissimi.

Intanto, però, gli interessi dei due club potrebbero passare dal campo al calciomercato con un intreccio molto interessante che riguarda l’attacco. Proprio in quella zona di campo, Luis Enrique ha fatto benissimo schierando Dembelè come falso nove, ma nella prossima stagione le cose potrebbero cambiare.

Il club campione di Francia, infatti, potrebbe decidere di investire gran parte del budget sul calciomercato per l’acquisto di una prima punta, in grado di portare in dote un grande bottino di gol e capitalizzare il gran numero di chance da rete create dal centrocampo e dagli altri uomini offensivi. Uno dei primi nomi in lizza è Guirassy, che da un paio di stagioni sta mostrando una facilità clamorosa nell’andare a segno, da agosto con la maglia del Borussia Dortmund.

Il Psg vuole Guirassy: cosa succede sul calciomercato dell’Inter

Acquistare un bomber di questa portata porterebbe i parigini a investire addirittura 70 milioni di euro da recapitare ai tedeschi. La cifra è davvero importante, ma non spaventa i campioni di Francia, che possono beneficiare degli incassi del loro percorso europeo e ci hanno abituato a grandi investimenti nell’ultimo decennio.

L’arrivo di Guirassy alla corte di Luis Enrique avrebbe delle conseguenze immediate anche per le idee dell’Inter sul calciomercato. La prima bocciatura sarebbe per Goncalo Ramos, che dovrebbe giocare un’altra stagione come riserva. I nerazzurri, alla ricerca di un bomber di primo piano, potrebbero provare a portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Anche la situazione di Randal Kolo Muani non è affatto semplice. Dopo buoni mesi passati alla Juventus, la sua permanenza è in bilico. Per questo, potrebbe tornare al Psg, ma partire ancora una volta e stavolta anche l’Inter potrebbe fiondarsi su di lui in prestito, sfruttando la presenza in rosa di due connazionali come Thuram e Pavard. L’operazione è possibile, ma bisognerà verificare i costi e le eventuali clausole per il riscatto.