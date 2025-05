Aumentano le voci sul possibile arrivo di Joshua Zirkzee all’Inter: tutta la verità, le cifre e cosa ha intenzione di fare Ausilio

Il calciomercato freme in un finale di stagione incandescente e in cui l’Inter si gioca tutto, quegli obiettivi alla portata dopo 60 partite, gol, stanchezza, gioie e delusioni. All’orizzonte potrebbe esserci una sessione estiva molto diversa dalle ultime due. Gli introiti derivati dal percorso in Champions League permetteranno un mercato più ricco e con diversi calciatori importanti che arriveranno ad Appiano Gentile.

Uno dei reparti che verrà rinforzato con maggiore attenzione è sicuramente l’attacco. Le uscite di Arnautovic e Correa consentiranno un risparmio importante per quanto riguarda il monte ingaggi. Allo stesso tempo, il diktat è di acquistare calciatori giovani che potrebbero aumentare la loro valutazione nel percorso a Milano e ad Appiano Gentile.

Il nome che sta stuzzicando parecchio la fantasia dei tifosi negli ultimi giorni è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese ha fatto benissimo con la maglia del Bologna la scorsa stagione, tanto da entrare nel mirino di tutti i maggiori club italiani. Poi il Manchester United ha presentato un’offerta da più di 40 milioni e ha sbaragliato la concorrenza. Ora, però, la scelta sembra ritorcergli contro.

Il Manchester United cede Zirkzee: la verità sull’Inter

Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, la decisione è ormai presa in casa Red Devils e porta alla cessione dell’attaccante olandese. Dopo una stagione molto negativa in Premier League, andranno acquistati calciatori funzionali al gioco di Amorim, anche in attacco.

Secondo quanto abbiamo raccolto nelle ultime ore, l’Inter conosce la posizione degli inglesi e del centravanti, a cui piacerebbe tornare in Italia. Simone Inzaghi lo voleva già un anno fa, ma per i nerazzurri ad oggi resta solo un’opportunità da cavalcare a determinate condizioni, non una priorità.

Marotta e Ausilio direbbero sì solo in prestito con diritto di riscatto e potrebbero concordare un obbligo che non dovrebbe basarsi sui risultati della squadra, ma sugli obiettivi personali di Zirkzee (presenze, assist e gol). Inoltre, la cifra del riscatto non supererebbe i 30 milioni di euro, bonus compresi. Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore che dovrebbe restare sui 3,5 milioni di euro a stagione.

A questo punto, la palla passerà al calciatore e al Manchester United, che dovranno decidere se accettare o no queste condizioni. E soprattutto potrebbero inserirsi altri club.