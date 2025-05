Inter, sorpasso di mercato sul Milan: vuole giocare la Champions

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri mettono in evidenza la possibilità di un grande colpo per l’estate: niente Milan, Marotta può giocarsi la massima vetrina europea

Manca davvero poco all’appuntamento dell’anno in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi tra poco più di dieci giorni si giocherà la finale di Champions League – la seconda in tre anni – contro il PSG. Un big match che vale un’intera stagione.

Tra presente, apparentemente scintillante, ed un futuro che può regalare ancora più soddisfazioni. Inevitabile che nel mezzo, a monopolizzare l’attenzione della dirigenza di Viale della Liberazione, vi sia il calciomercato. Un’estate rovente, con il focus più su acquisti e cessioni che sul pallone, sul calcio giocato.

Così Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ben chiari i modi per mantenere l’Inter in alto, per renderla una forza ancor più complicata da affrontare. L’obiettivo è rimanere lì, ai vertici del calcio italiano ed europeo, ancora a lungo. Farlo, almeno secondo le ultime direttive di Oaktree, andando a pescare calciatori giovani e futuribili, dal talento indiscusso.

Champions decisiva

Uno dei settori del campo che, in vista dell’ormai prossima sessione di mercato, accomuna gli interessi di Inter e Milan è certamente il centrocampo. E proprio lì, dove si decidono le partite, un nome su tutti potrebbe vedere il popolo nerazzurro esultare ai danni di quello rossonero.

Perché c’è un giovane talento del calcio inglese, pronto a cambiare aria nella prossima stagione. È finito sul taccuino di diverse grandi squadre Jobe Bellingham, fratello minore del più famoso Jude che con il Real Madrid già da qualche tempo si è preso la scena del calcio mondiale. 19 anni, ampi margini di crescita ed una duttilità che potrebbe fare al caso delle milanesi: Bellingham Jr potrebbe diventare più di un’idea.

A riferire della possibilità di un trasferimento in Italia del classe 2005 è ‘Transferfeed.com’, che sostiene come il fratello di Jude potrebbe lasciare il Sunderland, con il quale ha rinnovato il suo contratto la scorsa estate fino al 30 giugno 2028. L’Inter ha una carta in più da giocare per la firma e si chiama Champions League.

Idea Bellingham: così l’Inter può battere il Milan

È ormai chiaro, al termine di una stagione disastrosa, che il Milan non giocherà la prossima Champions League. Bellingham, d’altro canto, vuole ‘staccarsi’ dalla figura ingombrante del fratello maggior e dimostrare al mondo di avere talento, di potersi prendere l’importanza che merita.

Giocare la Champions League per lui che giocherà la finale di Playoff contro lo Sheffield United tra qualche giorno resta fondamentale. Magari con i festeggiamenti per la promozione in Premier League in tasca e la voglia di brillare anche a Milano. L’Inter, chiaramente, da questo punto di vista può porsi in netto vantaggio sulla dirigenza di Via Aldo Rossi. Costo del cartellino che viaggia intorno ai 20 milioni di euro.

Attenzione, però, pure al Borussia Dortmund che avrebbe già inviato una delegazione in Inghilterra per convincere il calciatore a firmare con la società tedesca, promettendogli un ruolo di primo piano.