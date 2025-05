Stangata Asllani: la decisione è stata presa

Almeno due le alternative al mediano italo-albanese Asllani in caso di bocciatura e partenza a giugno

Su rigore ha fatto centro due volte su due nelle ultime due partite a cui ha preso parte da titolare, contro Verona e Torino, per scelta di Simone Inzaghi di risparmiare Hakan Calhanoglu.

Complessivamente, al di là della marcature consecutive a referto, le prestazioni di Kristjan Asllani sono state comunque soddisfacenti. In altre realtà, un simile segnale potrebbe bastare per far sì che il suo nome venga rivalutato dal tecnico e dalla dirigenza, per continuare nella medesima direzione anche il prossimo anno. Eppure, per l’Inter, non risulta essere una garanzia sufficiente.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si apprestano a tirare le somme della stagione di Asllani e ciò che risulterà dal calcolo finale potrebbe non far sorridere affatto il centrocampista italo-albanese, ormai proiettato verso l’addio a giugno per via di un rendimento molto altalenante. Nessuna ancora di salvezza e nessuna terza chance.

Nel frattempo che il suo destino si compia, un nuovo quesito è già sorto: a chi affidare la sua eredità in caso di effettiva cessione? I dirigenti dell’Inter avrebbero già messo in conto la possibilità di investire parte dei propri ricavi in un sostituto di tutto rispetto, pescato in una piscina di alternative che si sono distinte particolarmente in questa stagione di Serie A.

Fra queste spiccano su tutte Samuele Ricci del Torino, obiettivo dichiarato del Milan da diversi mesi, e Morten Frendrup del Genoa, di cui abbiamo trattato qui su ‘interlive.it‘ in precedenza.

Asllani verso l’addio, al suo posto Ricci o Frendrup

Sebbene Ricci stuzzichi maggiormente i desideri di Simone Inzaghi per la purezza delle sue qualità, è pur vero che potrebbe non accettare di buon grado il fatto di dover sottostare a Calhanoglu nelle gerarchie nerazzurre per chissà quanti anni ancora.

Al contrario, Frendrup parrebbe essere più incline a raccogliere l’esigua eredità di Asllani anche attraverso qualche espediente relativo al minutaggio complessivo stagionale.

Oltretutto, le richieste economiche fra Torino e Genoa per i rispettivi gioiellini sono ben differenti: i granata di Urbano Cairo chiedono ancora 40 milioni di euro, mentre i liguri si accontenterebbero della metà del prezzo del concorrente.

L’Inter, nel secondo caso, potrebbe persino far abbassare il costo del cartellino del mediano danese includendo nell’eventuale affare con il Genoa almeno una contropartita tecnica, da prelevare all’interno del folto comparto Primavera di cui dispone.