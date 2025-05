Uno cash e uno con lo scambio: doppio colpo Inter dai nemici

Marotta e Inzaghi stanno delineando le strategie di mercato della prossima stagione. Tre colpi praticamente chiusi, il tecnico ne chiede altri tre

È un finale di stagione al cardiopalma quello che attende l’Inter. Da un lato ci sono le ultime due giornate di Serie A per definire il duello scudetto con il Napoli, dall’altro si deve giocare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il tutto senza dimenticare che a metà giugno si vola negli Stati Uniti per il Mondiale per Club e che c’è da programmare la prossima annata con l’apertura della sessione estiva di calciomercato.

Sebbene sia giustamente concentrato solo sul campo, mister Simone Inzaghi intrattiene colloqui quotidiani con gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin per concordare le strategie in materia di acquisti e cessioni. Si prospetta una mezza rivoluzione per assecondare la volontà dei nuovi proprietari del fondo Oaktree di ringiovanire la rosa attuale, che è la più anziana sia in Italia che in Europa.

Tre colpi si possono già considerare fatti o quasi. È il caso di Petar Sucic, giovane centrocampista croato prelevato dalla Dinamo Zagabria, che si aggregherà all’Inter proprio negli Usa. Appare vicina alla conclusione la trattativa con il Marsiglia per l’esterno destro brasiliano Luis Henrique, mentre la conferma del polacco Nicola Zalewski, che può essere riscattato dalla Roma per 6 milioni di euro, appara una semplice formalità.

Calciomercato Inter, le richieste di Inzaghi portano a Napoli e Psg

Simone Inzaghi vuole almeno altri tre rinforzi. Anzitutto un difensore centrale, con il mirino puntato su diversi profili interessanti in Serie A: da De Winter del Genoa a Gila della Lazio fino alla coppia del Bologna formata da Lucumì e Beukema. Poi un nuovo vice Calhanoglu, visto che Asllani non ha convinto: oltre al solito Ricci del Torino, salgono le quotazioni di Frendrup del Genoa.

Ma il vero grande colpo l’Inter vuole farlo in attacco. Serve un bomber che possa essere un co-titolare rispetto alla coppia formata Lautaro Martinez e Thuram. Nei giorni scorsi è riemerso il nome di Zirkzee del Manchester United e non è mai tramontata la candidatura di Castro del Bologna. Ma ci sono anche due piste che portano alle nemiche dell’Inter nella lotta allo scudetto e alla Champions League.

Continua a piacere Giacomo Raspadori, per il quale si potrebbe imbastire uno scambio con Davide Frattesi al Napoli. E soprattutto c’è quel Marco Asensio – di proprietà del Paris Saint-Germain, e ora in prestito all’Aston Villa – che Inzaghi farebbe di tutto per avere in rosa. Gli inglesi vorrebbero tenerlo, ma senza Champions sarebbe difficile convincere lo spagnolo a restare a Birmingham.