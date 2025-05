L’Inter è furiosa per le scelte degli arbitri della Serie A: spunta un altro rigore evidente non dato contro la Lazio

Il giorno dopo il mancato sorpasso dell’Inter sul Napoli restano rabbia e delusione. I nerazzurri avevano in mano la partita contro la Lazio, ma il risultato finale è di 2-2 e pesa tantissimo sulla stagione degli uomini di Inzaghi. Oltre agli errori dell’allenatore, dei singoli e una mentalità su cui si stanno facendo serie riflessioni, la gestione arbitrale di Chiffi ha avuto un impatto importante. E non è la prima volta.

L’Inter si sente penalizzata da diverse giornate. Dalla rimessa laterale diversi metri avanti battuta dal Bologna che porta al gol di Orsolini al rigore non dato su Bisseck contro la Roma, fino a ieri, dove la direzione di gara è parsa a senso unico. Al minimo contatto, i calciatori della Lazio cadevano e veniva assegnato il fallo. Chiffi ha innervosito una partita tattica già nel primo tempo e non l’ha più ripresa in mano.

Il penalty dato per fallo di mano di Bisseck resta comunque incerto e pesantissimo nei minuti finali di una partita così tirata – il difensore parte con le mani dietro la schiena. Anche un altro episodio, però, fa discutere parecchio nelle ultime ore.

Inter nel mirino degli arbitri: c’era rigore per fallo di Rovella

Bisseck è stato protagonista di un altro episodio molto dubbio, stavolta nel primo tempo e nell’area avversaria. Il tedesco si è spinto in avanti palla al piede e mentre stava cercando di portare avanti il pallone, è stato spinto con due mani sulla schiena da Rovella, che non ha neanche visto il pallone, andando dritto sull’uomo.

Per la dinamica, la volontarietà e il danno procurato, si tratta di un calcio di rigore solare, ma che non è stato assegnato. Beppe Bergomi è tornato sull’episodio ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ e ha confermato questa tesi: “Sono due mani, si è preso un grande rischio. Se la rivediamo a velocità normale, sembra ancora più evidente“.

Maurizio , questo invece? Per me è rigore netto pic.twitter.com/udBDcBZqFL — Diego (@diegomazzieri4) May 18, 2025

La rabbia resta ed è inutile negarlo, tanto che l’Inter è andata in silenzio stampa dopo la partita per evitare squalifiche. E vedremo cosa accadrà ancora nelle prossime ore e se Rocchi deciderà di dare delle spiegazioni.