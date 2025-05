Ecco il dossier arbitrale dell’Inter: da Pavlovic-Thuram a Ndicka-Bisseck, tutti gli episodi contro

C’è ancora tanto nervosismo in casa nerazzurra per il finale della sfida contro la Lazio. Il club è pronto ad un dossier con tutti gli errori commessi

Rabbia per il pareggio in casa Inter, ma anche per i diversi errori arbitrali che hanno coinvolto il club nel corso della stagione. Il tocco con il braccio di Bisseck rappresenterebbe solamente la punta dell’iceberg di un campionato dove l’uniformità di giudizio – a giudizio del club – è assolutamente mancata in molte occasioni.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter ha preparato un dossier arbitrale dove ha raccolto tutti gli episodi a suo sfavore. Nel mirino del club nerazzurro sono finiti anche vicende molto simili a quelli di Bisseck, come il tocco con il braccio di Spinazzola in Lecce-Napoli o quello di Hien in Atalanta-Udinese. Insomma, una situazione non facile in attesa di una giornata conclusiva che si preannuncia davvero molto intensa e tesa.

Rocchi ‘promuove’ Chiffi

Intanto, però, i vertici dell’AIA promuovono Chiffi. Nel corso di Open Var Rocchi si è soffermato sull’arbitraggio del fischietto parlando di una direzione positiva: “Bisseck allarga il gomito e l’istintività porta il braccio sul pallone, dunque è un rigore da concedere. In generale ha fatto una buona gara in un contesto non facile. Partita difficile e sempre in bilico. Ha scelto la strada giusta e corretta. Prestazione positiva“.

L’Inter prepara il dossier

L’Inter, comunque, non ha intenzione di fermarsi ed è pronta nei prossimi giorni a presentare questo dossier con tutti gli errori arbitrali avuti in stagione. Diciamo non un campionato fortunato dal punto di vista arbitrale con diversi episodi che hanno portato i nerazzurri a perdere diversi punti.

In Lecce-Inter, Baschirotto tocca la palla con la mano . Un mancato fischio che non è costato la vittoria ai nerazzurri, ma resta un comportamento differente rispetto a Bisseck.

. Un mancato fischio che non è costato la vittoria ai nerazzurri, ma resta un comportamento differente rispetto a Bisseck. In casa nerazzurra ancora oggi si ricordano i due episodi avvenuti contro il Milan. I n Supercoppa il mancato fischio per fallo su Asllani prima della punizione che ha avviato la rimonta rossonera e poi in campionato il rigore non dato a Thuram da Chiffi .

e poi in campionato . Nel mirino dell’Inter anche il fallo di Ndicka su Bisseck nella sfida perso contro la Roma. Un fischio che poteva portare i nerazzurri ad ottenere quel punto utile ad arrivare a pari punti all’ultima giornata.

Nel dossier sarà presente anche la spinta a due mani di Rovella sempre su Bisseck. Un intervento che doveva essere sanzionato se si pensa al fatto che il giocatore non guardava la palla.

Lo Scudetto (o la Champions) per dimenticare tutto

Ora la speranza dell’Inter è quella di poter dimenticare il tutto il prima possibile e per farlo c’è bisogno dello Scudetto. In caso di un risultato diverso, le recriminazioni per i diversi errori arbitrali sarebbero tante.