Inter show sul mercato: 40 milioni, affare in chiusura | INTERLIVE

Pronto il doppio investimento in entrata per far contento Inzaghi in vista del Mondiale, quasi battuta la concorrenza tutta italiana

A ridosso delle due partite conclusive della stagione, fra campionato e Champions League, l’Inter si appresta a rifarsi parzialmente il look per assecondare i desideri di Simone Inzaghi, ma senza uscire fuori dai canoni imposti dalla proprietà Oaktree.

Accogliendo, almeno nella primissima fase della sessione estiva che prenderà il via a giugno, due prospetti interessantissimi sui quali sono state spese ore ed ore di valutazioni ravvicinate negli ultimi mesi.

Dopo aver chiuso anzitempo, con esito positivo, la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo del cartellino di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’Inter è infatti vicinissima a piazzare il secondo colpo anticipato della nuova stagione.

Trattasi del brasiliano Luis Henrique, per un totale di circa 40 milioni d’investimento complessivi. Ingaggi esclusi. Seguono gli ultimi risvolti di una trattativa ormai ben avviata e pronta per esser definita.

L’Inter convince l’OM: Luis Henrique ad un passo, battuta la Juventus

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da ‘interlive.it’, la dirigenza nerazzurra ha infatti ridotto la distanza economica con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento del cartellino dell’ex Botafogo.

L’ultima proposta si aggira intorno ai 22 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus, per un totale di 26 milioni. Praticamente un incontro a metà strada fra quanto richiesto inizialmente dal club francese (sopra i 25 milioni, bonus esclusi) e quanto offerto dall’Inter nelle fasi embrionali della trattativa (20 milioni).

Sebbene l’operazione non risulti ancora conclusa in via ufficiale, appare ben avviata verso la definizione sulla base delle cifre menzionate.

Le ultime telefonate faranno altresì desistere la folta concorrenza al cartellino di Luis Henrique, della quale aveva accennato il presidente dell’OM, Pablo Longoria, nell’ultima conferenza stampa. Nel calderone delle papabili candidate, a quanto risulta, figura anche la Juventus.

Per i nerazzurri, però, l’interesse della controparte bianconera non avrebbe rappresentato una minaccia concreta per la buona riuscita della trattativa, perché forte della precedente intesa di massima da 2,2 milioni d’ingaggio raggiunta con l’entourage del calciatore.

Sia Luis Henrique che il croato, a prescindere dalle date di definizione delle rispettive trattative, dovrebbero raggiungere per tempo il gruppo nerazzurro in partenza per gli Stati Uniti ad inizio giugno, in vista della disputa della nuova edizione del Mondiale per Club.