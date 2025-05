Pronto a dire sì alla Lazio, saluta l’Inter a fine stagione

Dopo l’addio al club nerazzurro potrebbe volare nella Capitale: ecco tutti i dettagli

Il sogno Champions resta lì, sullo sfondo, in attesa di capire se il popolo nerazzurro potrà tornare a esultare come quindici anni fa. Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma la squadra di Simone Inzaghi, ancora una volta, è stata capace di dare prova di grande forza.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e così grande spazio, a poco più di un mese dalla riapertura ufficiale della sessione estiva, lo hanno già i rumors che riguardano proprio i cambiamenti previsti per la rosa di Simone Inzaghi. Arriverà senza alcun dubbio un nuovo centrale difensivo, più giovane di Acerbi e de Vrij ma con già ottima esperienza alle spalle. Piacciono molto i centrali del Bologna, Beukema e Lucumì.

Allo stesso modo l’Inter, oltre a Petar Sucic ‘bloccato’ dalla Dinamo Zagabria già diverse settimane fa e Luis Henrique ormai vicinissimo, potrebbe accogliere il sostituto di Asllani: il nazionale albanese davanti ad un’offerta convincente lascerà Milano. Ma c’è un’altra situazione curiosa che rischia di coinvolgere a stretto giro la Lazio.

Dall’Inter alla Lazio, le ultime

In attacco è prevista una vera rivoluzione. L’Inter cambierà tanto, confermando ad oggi sicuramente solo Lautaro e Marcus Thuram. Resta da valutare Mehdi Taremi, parecchio deludente nel suo primo anno in nerazzurro.

Chi già da tempo ha le valigie in mano è Marko Arnautovic, per il quale potrebbe aprirsi presto un clamoroso scenario: il trasferimento nella Capitale. Ad approfittare della questione contrattuale del nazionale austriaco potrebbe quindi essere la Lazio di Claudio Lotito, alla ricerca di un attaccante di peso che possa portare esperienza e gol al reparto.

Dopo mesi difficili conditi da diversi acciacchi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo, Arnautovic è tornato nelle grazie di Inzaghi che spesso e volentieri gli ha dato più di un’occasione per brillare. Proprio contro i biancocelesti, però, il classe ’89 ha fallito un’occasione colossale – a due passi da Mandas – che potrebbe davvero costare lo Scudetto all’Inter.

Lazio-Arnautovic, colpo a zero

Ciò, ad ogni modo, non cambia una decisione già presa da tempo: l’Inter e Arnautovic si diranno addio a fine giugno. L’attaccante resta in scadenza a fine stagione e non vi è ormai alcuna possibilità che arrivi il rinnovo di contratto.

Duarante la sessione invernale di calciomercato si è parlato soprattutto di Torino, evidentemente interessato al centravanti dopo l’infortunio di Zapata. Ora la Lazio può fare sul serio, tesserando il 36enne di Vienna a zero. Il nodo complicato ma non impossibile da sciogliere rimane l’ingaggio.

Perché Arnautovic percepisce ben 3,5 milioni di euro a stagione in nerazzurro, più di Zaccagni (3,2) ad oggi il più pagato alla Lazio. In questa che sarà la sua ultima stagione con la ‘Beneamata’, l’ex centravanti del Bologna ha segnato 7 reti con 2 assist in 27 presenze complessive tra campionato e coppe.