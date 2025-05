Colpo David, un dato incredibile convince l’Inter: non ne parla nessuno

Il futuro di Jonathan David resta un rebus sul calciomercato: spunta una statistica incredibile per le esigenze dell’Inter

I piani dell’Inter per l’attacco sono sempre più chiari e scanditi anche dal campo, visto come stanno andando le cose per i nerazzurri. La partita contro la Lazio ha messo in evidenza per l’ennesima volta la distanza che c’è tra i titolari e le alternative, con una rivoluzione in piena regola all’orizzonte.

Gli addii di Arnautovic, Correa e Taremi sembrano ormai scontati, ma il vero dubbio è quello relativo i sostituti che arriveranno ad Appiano Gentile. Oaktree ha già stabilito che una delle priorità della società è abbassare l’età media della rosa e anche il monte ingaggi, con diversi nomi in lista.

Uno dei profili che piace di più, come vi abbiamo ribadito anche nella giornata di ieri, è Jonathan David. Il canadese in scadenza di contratto con il Lille piace anche al Napoli, che si sta muovendo con forza anche nelle ultime ore sul ragazzo, cercando di anticipare i nerazzurri. Allo stesso tempo, l’Inter si sente al sicuro con l’offerta messa sul tavolo da tempo e il bomber sembra vicino a scegliere la destinazione nerazzurra.

Dato incredibile su Jonathan David: ha una qualità speciale

È facile identificare Jonathan David come uno dei migliori bomber in evidenza nel campionato francese negli ultimi anni, anche se favorito dall’impalcatura di gioco del Lille. I gol in stagione sono 25, anche se in più di 50 partite, nel segno della continuità sotto porta che solo i grandi bomber hanno.

All’Inter il canadese sarebbe una certezza alle spalle di Lautaro e Thuram, il profilo che tanto è mancato in questa stagione, ma nelle continue rotazioni volute da Inzaghi, è praticamente un titolare tra i titolari. Nell’ambito della trattativa con il calciatore e il suo entourage, anche il ragazzo ha ricevuto grandi rassicurazioni in questo senso.

Ma è un altro il dato che ha convinto definitivamente l’Inter ad affondare il colpo e che potrebbe essere decisivo per il percorso dell’Inter nella prossima stagione. Jonathan David, infatti, ha realizzato sei gol in sette partite da subentrante, una media incredibile che fa capire anche come il canadese sia letale da fresco e a gara in corso, un ruolo sempre più importante nel calcio moderno e che in certe situazioni sarebbe stato fondamentale.