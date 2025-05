Allegri al posto di Inzaghi: annuncio bomba prima di Como-Inter

Il futuro del tecnico nerazzurro non è assolutamente scontato e c’è un annuncio importante sul futuro del piacentino e anche sul sostituto

Il futuro di Simone Inzaghi è ancora tutto da definire. In questo momento la priorità del tecnico piacentino è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Prima il Como, poi la finale di Champions e, infine, il tanto atteso incontro con la proprietà per fare un punto sul futuro e capire se continuare insieme oppure separarsi.

La volontà dell’Inter è molto chiara: quella di continuare e rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Ma Marotta e Inzaghi decideranno il tutto a bocce ferme. La speranza da parte di tutti è che il matrimonio possa proseguire anche la prossima stagione.

Naturalmente le voci in questo momento sono diverse e si parla nuovamente di un Allegri al posto del tecnico piacentino in caso di una rottura definitiva con l’attuale allenatore.

Inzaghi-Inter: incontro dopo la finale

Il primo passaggio per il futuro dell’Inter è l’incontro tra il club nerazzurro e Inzaghi. Un vertice in programma subito dopo la finale per fare il punto della situazione. Il tecnico farà le sue richieste e, se queste saranno condivise dal club, si proseguirà insieme. In caso contrario, ognuno andrà per la propria strada.

Biasin: “Allegri al posto di Inzaghi? Non mi stupirebbe”

Il futuro della panchina dell’Inter è stato al centro anche dell’intervento di Biasin durante Cronache di Spogliatoio: “Io dico che Allegri è un’ottima opzione per molte squadre e credo che stia aspettando perché sa che possono capitare mille cose. La finale di Champions cambia le prospettivi: se vinci sei appagato e magari programmare il futuro. Se la perdi, non ti vogliono più. Dopo la finale il tecnico incontrerà i dirigenti per trovare un punto di incontro. È probabile che venga individuato, ma non è scontato“.

Biasin si è soffermato anche sul possibile sostituto di Inzaghi: “Non mi stupirebbe Allegri. Per me sono tante le possibilità di proseguire con Inzaghi, ma non possiamo dare tutto per scontato. Se dovesse saltare il banco, la prima persona che mi viene in mente è Allegri“.

Una separazione comunque molto remota. L’Inter è pronta a continuare con Inzaghi mentre per Allegri le possibilità sono quelle di Napoli e Milan.

Inzaghi: priorità a chiudere la stagione

Ora la priorità di Inzaghi è quella di chiudere al meglio la stagione. Subito dopo si ragionerà sul suo futuro e vedremo se resterà all’Inter oppure saranno altre le scelte del piacentino.