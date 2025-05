Como-Inter, è finita: Lautaro in lacrime, la dirigenza va via

È arrivato il triplice fischio di Como-Inter, ma la vittoria non basta: Lautaro distrutto, la dirigenza ha lasciato prima la postazione

L’ultima giornata di campionato per Inter e Napoli si giocava quasi su un universo parallelo e paradossalmente incidente. I nerazzurri dovevano fare bene e non avere rimpianti contro il Como, ma la testa doveva essere in parte sul risultato dei partenopei. E al Maradona, come da attese, non c’è stata partita. L’Inter ha fatto il suo vincendo 0-2 in trasferta, ma non è bastato.

Gli Azzurri hanno vinto facilmente e contro un Cagliari non troppo agguerrito con il risultato di 2-0, garantendosi il quarto scudetto della sua storia e facendo partire ufficialmente una grande festa. Ovviamente, i sentimenti sono opposti in casa Inter, con la sensazione di avere gettato alle ortiche una grande occasione e di avere grosse responsabilità sull’esito finale del campionato.

La delusione si nota dalla faccia di Lautaro Martinez, che nei minuti finali ha continuato a passarsi la mano sul volto e tra i capelli, lasciando cadere anche qualche lacrima sul viso. Allo stesso tempo, la dirigenza ha lasciato prima del fischio finale la sua postazione in segno di resa per il finale ormai chiaro di Napoli. La delusione ora c’è ed è ovvio che ci sia, ma bisogna ricaricare le pile e concentrarsi sul 31 maggio, sperando che la storia lì sia diversa, soprattutto nel suo epilogo.