Inter, Inzaghi boccia il suo acquisto: ora può andare al Napoli

Il calciomercato nerazzurro prende una direzione ben precisa: la risposta del tecnico e il futuro probabilmente in azzurro del difensore

Mancano ormai una manciata di settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e l’Inter ha tutta l’intenzione di mettersi davanti a tutti, di candidarsi come assoluta protagonista dopo un inverno piatto, senza particolari squilli firmati da Marotta.

In quel di Viale della Liberazione vi è la consapevolezza di dover lavorare con dovizia di particolari per riuscire a rinforzare una rosa che quest’anno si è giocata fino alla fine lo Scudetto, riuscendo pure a strappare il pass per la finale di Champions League contro il PSG.

Nulla è scontato ma è evidente che i nerazzurri abbiano bisogno di accorgimenti soprattutto in difesa, reparto nel quale pure i grandi rivali guidati dall’ex Antonio Conte stanno scandagliando il mercato alla ricerca del grande colpo.

E così, Simone Inzaghi potrebbe essere determinante per la strategia dei vertici nerazzurri: il tecnico è pronto a dire no e a fornire suo malgrado un assist proprio al Napoli durante i mesi estivi, no secco al difensore.

Inter, no grazie: il difensore va al Napoli

Il giornalista turco e grande esperto di calciomercato Ekrem Konur nelle scorse ore ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che riguarda, da vicino, tanto l’Inter quanto il Napoli. Ma non solo: occhi in Francia per un grande difensore.

Si tratta del talento del Lens, Facundo Medina, 25 anni, già accostato in passato alla Serie A. Konur, come consuetudine sul proprio profilo ‘X’, ha lasciato un messaggio dettagliato sull’indiscrezione di mercato: “Napoli, Inter, Newcastle, Everton, Aston Villa, Marsiglia e Atletico Madrid stanno monitorando la situazione di Facundo Medina, difensore argentino del Lens“.

Il giornalista apre poi al dettaglio più importante, quello del prezzo: “Il Lens sta pianificando di incassare tra i 30 ed i 35 milioni di euro per la cessione del difensore argentino”. Una sfida, in Serie A, con il Napoli che però potrebbe finire per spuntarla per il classe ’99 il cui contratto con il Lens scadrà nel 2028.

No a Medina: Inzaghi ‘colpisce’ in Serie A

Il prossimo centrale dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Una richiesta ben precisa dello stesso Inzaghi che, evidentemente, non sarebbe troppo convinto da Medina e vorrebbe puntare su un centrale che ha visto giocare da vicino.

Il tecnico Piacenza confida nella firma di uno tra Sam Beukema, Isak Hien e Mario Gila. Il primo, grande protagonista con la maglia del Bologna, è da tempo accostato ai colori nerazzurri. L’olandese a 26 anni è nel pieno della maturità, pronto a fare il grande salto all’Inter: costo dell’operazione intorno ai 25-30 milioni.

Marotta tiene d’occhio anche il colosso dell’Atalanta, quell’Isak Hien che ha conquistato tutti a Bergamo a suon di grandi prestazioni. Il difensore svedese, in scadenza nel 2028, ha una valutazione vicina a quella di Beukema e quasi il doppio dell’ingaggio (700mila euro annui per il rossoblù, 1,3 per l’atalantino).

Infine, attenzione a Mario Gila che nelle ultime settimane sembra aver ripreso quota proprio per volere del tecnico di Piacenza. Lo spagnolo, 24 anni, è quello che guadagna meno: mezzo milione a stagione. Non sarà facile però trattare con Lotito, nonostante la scadenza sia più vicina e ferma, ad oggi al 30 giugno 2027.

Simone Inzaghi, dunque, ha ‘scelto’: sono questi i profili preferiti dal tecnico emiliano per la sua Inter. Staremo a vedere se e come la dirigenza di Viale della Liberazione proverà ad accontentare Simone Inzaghi.