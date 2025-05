Errori gravissimi, serve una rivoluzione: “Marotta vuole cacciarlo”

La stagione è ormai arrivata alla conclusione ed è tempo di fare resoconto. E non si esclude la possibilità di un cambio molto importante

Il campionato è arrivato ormai alla sua conclusione. Lo Scudetto è stato assegnato e nelle prossime ore saranno emessi anche gli ultimi verdetti. Una stagione si conclude ed è tempo di bilanci e di resoconti. E, stando alle ultime indiscrezioni, si parla della possibilità di una rivoluzione perché non c’è soddisfazione per quanto fatto in questo anno. Per il momento sono in corso le riflessioni, ma Marotta ha ormai fatto una scelta molto chiara.

Il presidente dell’Inter punta a toglierlo per aprire un nuovo ciclo con la speranza di non dover fare i conti con una nuova stagione simile a questa. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Ma Marotta ha le idee molto chiare e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Serie A: stagione da incubo per gli arbitri, l’Inter ‘protesta’

Non è stata una stagione semplice per gli arbitri. Marotta anche ieri sera ha confermato il suo dissenso per alcune scelte e si proverà ad una sorta di rivoluzione magari chiedendo la testa di Rocchi. Intanto, come riportato da Michele Spiezia, “il designatore ha la lista dei bocciati: 9 arbitri in uscita… Ma c’è chi vuole togliere il capo della Can“.

Ziliani: “Marotta vuole ‘silurare’ Rocchi”

La questione arbitri continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo. Alcune scelte di Rocchi non sono piaciute e da tempo si sta ragionando sulla possibilità di cambiare i vertici dell’AIA per provare a dare una svolta in un momento non sicuramente facile e molto delicato.

Paolo Ziliani scrive che “mezza Serie A con Marotta in testa vorrebbe silurare Rocchi che però è sotto l’ombrello protettivo indovinate di chi? Ma sì, proprio del presidente federale Gravina, protettore dell’organizzazione arbitrale finché rimane costola della FIGC. Ma Rocchi, che in tv a DAZN si fa vedere quando gli fa comodo, è inviso anche a metà dei suoi sottoposti“.

Insomma, in Serie A è arrivato il momento di fare un piccolo punto della situazione e l’operato degli arbitri non è sempre piaciuto a diverse squadre. Per questo motivo non è da escludere una rivoluzione ai vertici.

L’Inter delusa dagli arbitraggi

Lo Scudetto per l’Inter è svanito all’ultima giornata e qualche recriminazione ad Appiano Gentile per gli errori arbitrali c’è. Da qui la decisione di Marotta di chiedere un cambio ai vertici dell’Aia.