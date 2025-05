Il Milan non lo riscatta, ci pensa l’Inter: nuovo tradimento e colpo nerazzurro

Niente riscatto coi rossoneri e il club nerazzurro potrebbe portarlo ad Appiano Gentile: operazione assurda

In casa Inter la testa è tutta alla Champions, nella fattispecie alla finalissima col PSG in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Marotta e Ausilio, però, sono focalizzati pure sul mercato, che per i nerazzurri aprirà i battenti già prima del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

I dirigenti sanno bene come e dove agire e a differenza dello scorso gennaio, mese nel quale l’Inter è rimasta a guardare essenzialmente gli altri. Come già accaduto in passato, le strade dei nerazzurri potrebbero incrociarsi con quelle del Milan.

Niente più Milan: ora lo prende l’Inter

Un calciomercato estivo che promette grossi scossoni nella Milano nerazzurra ma anche e soprattutto in quella rossonera, visto che il Milan non giocherà le coppee europee nella prossima stagione ed il rischio ridimensionamento non è mai stato tanto concreto.

A tal proposito c’è una situazione particolare che, a sorpresa, potrebbe finire sul tavolo delle idee che Marotta e Ausilio potrebbero portare avanti da qui alle prossime settimane. Si tratta di Kyle Walker, nazionale inglese che lo scorso gennaio ha lasciato il Tottenham per approdare in prestito al Milan.

A 34 anni l’esperto laterale di Sheffield pur avendo giocato tanto, non rimarrà in quel di Milanello. Le recenti vicende di campo suggeriscono come la dirigenza di Via Aldo Rossi non abbia più intenzione di riscattare il giocatore, classe 1990, dal Manchester City.

Walker-Inter, idea pazzesca: bye bye Milan

Dopo il rinnovo di Dumfries è chiaro come il club nerazzurro stia cercando dei rinforzi alternativi al laterale olandese e quella che porta a Kyle Walker potrebbe essere una suggestione davvero interessante pronta a monopolizzare il calciomercato dell’Inter.

L’Inter potrebbe essere affascinata dall’idea di portare l’inglese sulla sponda nerazzurra del Naviglio, approfittando del fatto che il Milan non lo riscatterà ma che soprattutto i ‘Citizens’ non hanno intenzione di tenerselo stretto. Anzi. Nonostante la cifra del riscatto fosse comunque decisamente ridotta – si parla, ad oggi, di appena 5 milioni di euro – il cambio di strategia del club rossonero in ottica calciomercato potrebbe incredibilmente avvicinare Walker all’Inter.

Una incredibile suggestione per le prossime settimane, con lo scenario sopracitato che potrebbe incredibilmente realizzarsi. Marotta ci pensa, l’ingaggio di Walker da 4 milioni netti a stagione può essere l’unico serio ostacolo semmai il club di Oaktree decidesse di dare l’ok all’affare.