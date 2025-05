Inter, 5 addii dopo il Como: rivoluzione totale di Ausilio

Piero Ausilio è pronto a lanciare una vera e propria rivoluzione in casa Inter: occhio a 5 addii dopo il Como per i nerazzurri

Venerdì sera ha decretato la vincitrice dello scudetto in questa stagione. L’Inter ha battuto il Como, ma è servito a poco, se non a non avere ulteriori rimpianti: il Napoli ha sconfitto il Cagliari in casa e ha festeggiato alla grande il quarto scudetto della sua storia. È inevitabile che, a questo punto, tutte le attenzioni per i meneghini si concentrino sul 31 maggio e su una finale di Champions League che potrebbe scrivere la storia del club nerazzurro.

All’orizzonte, però, c’è anche una rivoluzione che potrebbe riguardare diversi reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Arriveranno più acquisti di qualità che permetteranno di allungare le possibili alternative, ma allo stesso tempo ci dovranno essere anche diverse uscite pesanti, sia per finanziare gli acquisti, sia per garantire il giusto minutaggio a tutti.

Potrebbero essere cinque gli addii di primo livello che potrebbero riguardare la Beneamata. E la maggior parte riguarderanno l’attacco, anche nel finale di campionato il reparto più deludente rispetto a quanto si aspettava Inzaghi e tutta l’Inter.

Ausilio rivoluziona l’Inter: pronti 5 addii

Lautaro e Thuram sono delle certezze, ma il discorso è molto diverso per Correa, Arnautovic e Taremi. I primi due lasceranno il club nerazzurro a parametro zero, mentre per l’iraniano si attendono offerte e, anche senza grandi plusvalenze, si procederà con l’addio. A quel punto, dovranno essere almeno due i nomi a entrare con Hojlund, Jonathan David e Bonny in prima fila.

Anche in difesa e a centrocampo, però, ci saranno delle novità sostanziali. Darmian e Mkhitaryan entreranno nel loro ultimo anno all’Inter e dovrebbero restare, così come Acerbi e de Vrij, ma attenzione alle evoluzioni per il futuro di Yann Bisseck. Il tedesco è uno degli uomini più desiderati in assoluto in rosa e ci saranno offerte praticamente da tutti i campionati di spicco.

La valutazione dell’Inter si aggira attorno ai 40 milioni di euro, e per una cifra simile sarebbe davvero difficile per i nerazzurri resistere. Un discorso simile vale per Kristjan Asllani: si ascolteranno le offerte in arrivo dall’Italia e dall’estero, e in questo caso potrebbe partire per circa 25 milioni di euro, in modo da finanziare nuovi colpi in entrata e nel reparto. Insomma, Como potrebbe essere stato l’ultimo tassello in Serie A di una rivoluzione più profonda.