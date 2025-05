Inzaghi vuole riportarlo in Serie A, ma in cambio vogliono Frattesi

Un clamoroso scambio all’orizzonte con la mezz’ala nerazzurra. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Non solo la finale Champions col PSG, in casa Inter il focus è anche sul calciomercato. Perché quella che attende i tifosi nerazzurri promette di essere un’estate bollente, all’insegna di una piccola grande rivoluzione che riguarderà la rosa di Simone Inzaghi.

Gennaio è stato un mese piatto per i colori nerazzurri, Marotta ha rimandato ogni discorso corposo ai mesi estivi ed – effettivamente – così sarà. Perché l’Inter cambierà molto a partire dall’attacco, dove addirittura tre pedine su cinque potrebbero salutare Appiano Gentile. Certi di cambiare aria Correa e Arnautovic, rimane in bilico il destino di Taremi.

Una delle situazioni potenzialmente più spinose riguarda tuttavia il centrocampo, reparto nel quale un nome in particolare sta brillando in questo scoppiettante finale di stagione: Davide Frattesi. Il talento romano, classe ’99, lo scorso gennaio è stato in orbita Roma. Ad oggi la sua partenza torna di moda, con una clamorosa idea di scambio per l’estate.

Via Frattesi: scambio da sogno con l’ex bianconero

Nonostante un contratto firmato a 2,8 milioni di euro a stagione fino a metà 2028, la sensazione è che Frattesi possa effettivamente lasciare la Milano nerazzurra. Il giocatore durante lo scorso mercato invernale è stato corteggiato da Tottenham e Roma.

Frattesi vuole giocare di più, vuole essere protagonista e – probabilmente – lo sarà lontano dai nerazzurri. Nonostante la rete decisiva al Barcellona è decisamente plausibile pensare ad un suo addio durante il mercato estivo. Parallelamente la dirigenza di Viale della Liberazione sembrerebbe sulle tracce di un big già accostato alla maglia dell’Inter nel recente passato.

Rodrigo De Paul potrebbe fare ritorno in Serie A, stando a quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’. Si parla di una valutazione vicina ai 30-35 milioni per l’argentino che tra un anno vedrà scadere il suo contratto con l’Atletico Madrid: un’occasione che l’Inter potrebbe provare a cogliere al volo.

Colpo De Paul: così è un grande affare

Da Madrid, tuttavia, potrebbe aprirsi un altro scenario che evidentemente faciliterebbe i piani di Marotta per la firma estiva di De Paul coi nerazzurri.

All’Atletico – in particolare a Diego Simeone – piace tantissimo Frattesi. E in tal senso non è da escludere che i ‘Colchoneros’ possano finire per chiedere proprio il centrocampista italiano in cambio di De Paul, alla riapertura ormai imminente della sessione estiva di calciomercato. Un possibile scambio, evidentemente, alla pari viste le valutazioni assai vicine dei due calciatori.

Lo stipendio percepito dal 30enne di Sarandì in Spagna è leggermente più elevato di quello di Frattesi: si tratta di 3,2 milioni a stagione. Una cifra da limare che, comunque, rientrerebbe nei parametri imposti da Oaktree. Problema sarebbe soprattutto l’età di De Paul, parliamo infatti di un ultratrentenne…