La Juve lo scippa all’Inter: contratto da 7 milioni a stagione

Una priorità per l’Inter e per il Napoli e ora anche per il club bianconero: Giuntoli potrebbe essere pronto allo scacco

Oltre alle italiane, sono ancora in gioco anche vari club inglesi. Lo United, l’Aston Villa, l’Arsenal, il West Ham e il Tottenham. Quest’ultimo club è quello che si è esposto maggiormente. Johan Lange e Fabio Paratici, secondo la stampa inglese, hanno messo gli occhi su due attaccanti. Il primo è Evann Guessand dell’Ajaccio. E il secondo è Jonathan David. Ovvero il colpo a zero inseguito anche da Ausilio e Marotta.

Nei giorni scorsi si è parlato diffusamente dell’interesse da parte del Napoli. Ma anche la Juventus sta da tempo corteggiando l’attaccante canadese. Nerazzurri e partenopei hanno finora incontrato difficoltà nel discutere con gli agenti del futuro free-agent. Il ragazzo vuole uno stipendio alto, garanzie di utilizzo e ricche commissioni per i suoi procuratori…

E la Juve potrebbe ora inserirsi a gamba tesa con una proposta di stipendio piuttosto alta. Si parla di un’offerta di circa 7 milioni di euro all’anno più bonus. La notizia, riportata da calciomercato.it, contestualizza la nuova offerta spiegando che giorni fa era stato fatto un altro tentativo da parte di Giuntoli.

7 milioni all’anno a David: ci prova la Juve

Secondo il portale, la Juve avrebbe dapprima ventilato la possibilità di concedere un contratto da circa 5 milioni all’anno. E dopo che quella proposta è stata rifiutata dall’entourage dell’attaccante canadese, ora i bianconeri sarebbero pronti ad alzare l’ingaggio.

“Dopo una prima proposta da 5 milioni di euro più bonus che non ha soddisfatto l’entourage di David“, si legge su calciomercato.it, “la Juve valuta di alzare l’offerta per il classe 2000 e un punto d’incontro si potrebbe trovare con un ingaggio complessivo superiore ai 7 milioni netti per le prossime cinque stagioni. Ai quali andranno aggiunti commissioni e bonus alla firma per un’operazione totale che sfiorerebbe i 60 milioni di euro“.

Il progetto dei bianconeri è quello di prendere due nuove punte. Difficilmente Vlahovic sarà trattenuto ancora: qualsiasi offerta, quest’anno, potrebbe essere quella buona per la cessione. Il sogno della dirigenza si chiama Osimhen, ma trattare con il Napoli non sarà facile.

Chi è davvero in vantaggio?

Quindi Cristiano Giuntoli non si è arreso e continua a pensare a David. In quest’ottica, il direttore bianconero sarebbe già pronto a superare non solo la concorrenza di Napoli e Inter ma anche delle ricche big di Premier League. Ma l’attaccante canadese vale davvero uno stipendio così importante? Il ragazzo sta giocando bene in Ligue 1 da tre stagioni. Nel 2022/2023 ha chiuso l’annata con 26 goal e 4 assist. L’anno scorso è arrivato a 26 goal e 7 assist. Quest’anno, invece, ha messo a segno 25 reti e 12 assist.

Non è facile intuire quali siano le reali intenzioni del canadese. E non è detto che a spuntarla sarà chi tirerà fuori più soldi. Per esempio, in questo momento, sembra che il ragazzo sia più intrigato dalla Serie A che dalla Premier, anche se in Inghilterra potrebbe guadagnare di certo qualcosa in più.

Secondo la stampa francese, in vantaggio ci sarebbe ancora il Napoli. In pratica, a livello sportivo, Jonathan David sarebbe orientato a preferire la destinazione partenopea, convinto di poter essere una prima scelta.

E intanto, gli stessi giornali transalpini si interrogano anche sul futuro di Angel Gomes, il trequartista compagno di squadra di David, anche lui libero di accordarsi con una nuova squadra dal 30 giugno. Sul portoghese dovrebbe spuntarla l’OM.

Una settimana fa, anche la Gazzetta dello Sport ribadiva che Aurelio De Laurentiis si stava già allontanando dall’idea di accontentare gli agenti del canadese. Tutto è dunque ancora confuso. I nerazzurri, per ora, sembrano intenzionati a giocare su più tavoli. Hanno preso informazioni per Hojlund e stanno continuando a monitorare la situazione di Zirkzee. Il nome di riserva è Ange Bonny del Parma.