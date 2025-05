Calciomercato, effetto domino: nuovo sgarbo della Juve all’Inter

Giuntoli vuole beffare di nuovo Marotta. Il valzer degli attaccanti può portare un bomber clamoroso ai bianconeri di… Conte

La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nel vivo. Peraltro quest’anno la Fifa ha introdotto una nuova finestra dall’1 al 10 giugno per permettere alle squadre che giocano il Mondiale per Club di rinforzarsi. Tra queste c’è l’Inter, che ha già chiuso il colpo Sucic dalla Dinamo Zagabria a centrocampo ed è vicina a trovare l’accordo con il Marsiglia per lo sbarco a Milano dell’esterno brasiliano Luis Henrique. Poi Marotta dovrà concentrarsi sull’attacco.

Perché con Arnautovic e Correa in scadenza di contratto il 30 giugno, c’è assolutamente bisogno di aggiustare il pacchetto offensivo nerazzurro. E qui le strategie di mercato interiste potrebbero intrecciarsi, anche se in modo indiretto, con gli eterni rivali della Juventus. Dopo una stagione disastrosa, i bianconeri si apprestano a resettare di nuovo tutto in estate. A cominciare dall’allenatore, con Tudor che dovrebbe lasciare il posto al ritorno di Conte.

Ma come sa bene l’Inter, Conte vuol dire grossi investimenti. Anche la Juve ha bisogno di un bomber, vista la situazione di Vlahovic: l’attuale DT Giuntoli pensava a Osimhen ma, come si legge su ‘calciomercato.it’, il vero primo obiettivo risponde al nome di Viktor Gyokeres. Rispetto al nigeriano del Napoli, infatti, lo svedese dello Sporting CP ha il grande vantaggio di non percepire un alto ingaggio. Affare possibile solo con i soldi della Champions.

Inter, Yuri Alberto più lontano: lo Sporting lo vuole come erede di Gyokeres

Tra gli obiettivi in attacco dell’Inter per la prossima stagione c’è anche Yuri Alberto. A confermare questa pista, in una intervista esclusiva concessa a Interlive.it, è stato direttamente il suo agente André Cury. Il centravanti brasiliano viene valutato intorno ai 25 milioni di euro dal Corinthians e fa gola anche ad altre società di Serie A e del resto d’Europa.

In particolare, come riportato dal noto insider di mercato Ekrem Konur sul suo account ‘X’, Yuri Alberto fa gola proprio allo Sporting CP. Il club di Lisbona vorrebbe puntare sul 24enne verdeoro per prendere il posto di Gyokeres, che in estate verrà venduto al miglior offerente. Il prezzo parte dalla clausola di rescissione fissata a 100 milioni di euro, per provare a incassare almeno 80 milioni. Le pretendenti d’altronde non mancano: dal Paris Saint-Germain all’Arsenal passando per il Manchester United e il Liverpool, fino appunto alla Juventus.