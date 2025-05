Inter, avanza un nome per l’attacco: gradimento totale | INTERLIVE

L’Inter studia il futuro dell’attacco: c’è un nome che ha ricevuto il sì di tutti, ora il gradimento è totale per l’operazione

Tutto si ferma di fronte a una finale di Champions League, un appuntamento lo storia personale e per tutto il club. La mente di ogni tesserato dell’Inter è lì e lo sarà per tutta la settimana, ma intanto il calciomercato ribolle in pentola e nessuno in società ha intenzione di farsi trovare impreparato, per la prossima estate e già prima del Mondiale per club.

La pista Bonny resta concreta e Piero Ausilio non ha intenzione di arretrare di un centimetro per colui che viene considerato il sostituto ideale di Thuram. Allo stesso tempo, c’è anche l’intenzione di centrare un altro colpo di primo piano, viste tutte le uscite che ci saranno in attacco.

Sono circolati davvero tanti nomi negli ultimi mesi, ma ora c’è un ragazzo che ha il gradimento totale da parte dei nerazzurri e anche in società: stiamo parlando di Rasmus Hojlund. L’ex Atalanta ha concluso nel peggiore dei modi la sua stagione – e probabilmente la sua avventura – al Manchester United. Ora c’è aria di ritorno in Serie A e l’Inter è in prima fila.

Inter pazza di Hojlund: è un interesse che parte da lontano

Per capire quanto Hojlund piace ai nerazzurri, bisogna partire da lontano. Addirittura dall’estate del 2023 quando, una volta appurato che Lukaku non avrebbe più vestito la maglia dell’Inter, Piero Ausilio ha scelto proprio il danese come sogno e primo nome per l’attacco. Purtroppo invano.

Sì, perché il Manchester United è piombato prima e con molti più argomenti economici dall’Atalanta per chiudere l’affare, arrivando alla firma addirittura per quasi 80 milioni di euro per il cartellino del bomber. Secondo quanto filtra a Interlive.it, l’interesse non è svanito, anzi si crede che le stagioni negative in Inghilterra siano solo un incidente di percorso e che il valore tecnico sia molto più alto.

In più, le cifre totali dell’operazione sono più basse e attraggono l’Inter, che vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. L’ingaggio sarebbe sui 3,5-4 milioni di euro netti a stagione, con un quadriennale sul tavolo. Il sì non è solo di Ausilio, ma totale, anche da parte di Oaktree che vedrebbe di buon grado l’operazione.

Anche Simone Inzaghi gradirebbe l’acquisto: nelle idee dell’Inter, Hojlund sostituirebbe alla perfezione proprio Lukaku come terzo attaccante ideale. Il danese è bravo e veloce nell’attaccare la profondità, venire incontro e ha ampi margini di miglioramento: certo, ora bisogna trattare con lo United, che comunque l’ha messo fuori dal progetto e cerca un’altra punta.