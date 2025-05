Aspetta l’Inter, svolta sul mercato: il ribaltone è dietro l’angolo

Lungi dal finire con la pur decisiva finale di Champions, la stagione dell’Inter potrebbe chiudersi con un clamoroso ribaltone

L’offerta c’è ed è, come sempre quando si tratta di offerte provenienti da quella lega, quasi scandalosa: 25 milioni di euro netti l’anno per due anni. Con arrivo immediato in un altro mondo, dove ritroverebbe vecchi pallini, rivali affrontati in mille battaglie in Serie A, ed ex stelle del calcio europeo venute a svernare in Arabia Saudita.

La settimana più importante in casa Inter, quella in cui squadra e tecnico stanno preparando l’importantissima finale di Champions col PSG, è stata squarciata da una voce confermata da operatori di mercato tanto del Vecchio Continente quanto del ricco paese asiatico che accoglierebbe l’allenatore coprendolo d’oro: Simone Inzaghi all’Al Hilal, nonostante le smentite di rito, non è un’indiscrezione frutto della fantasia di qualche buontempone.

Il club della Roshn Saudi League, uno dei più facoltosi nel panorama arabo, ha puntato l’allenatore piacentino già in vista del Mondiale per Club, kermesse in cui Milinkovic-Savic (a proposito di vecchie conoscenze di Inzaghi) e compagni parteciperanno tra poco più di due settimane.

In attesa di conoscere la risposta di colui che, in caso di vittoria a Monaco di Baviera, entrerebbe di diritto nella leggenda della società meneghina, un altro prestigioso profilo sta prendendo tempo per capire se accasarsi al suo posto alla Pinetina.

Allegri al posto di Inzaghi, tutto in stand-by: la situazione

Corteggiato dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che lo avrebbe individuato come erede perfetto di Antonio Conte qualora il salentino decidesse davvero di tornare alla Juve, contattato personalmente da Igli Tare – Ds del Milan in pectore – come uomo dal quale ripartire per la costruzione di un Milan competitivo, Max Allegri deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro.

A parte la suggestione Roma – più una fantasia dei tifosi e dell’etere capitolino la voce che lo vorrebbe tra i papabili alla sostituzione di Ranieri – il tecnico toscano sarebbe il preferito di Marotta qualora Inzaghi cedesse alle lusinghe arabe.

Più che interessato alla possibile clamorosa destinazione Inter, il delfino di Giovanni Galeone attende proprio la decisione del collega piacentino per dare una risposta a tutti i dirigenti che lo stanno corteggiando da giorni o da settimane.

Lo scenario che vedrebbe Simone Inzaghi dare l’addio dopo la finale di Champions (in stile Mourinho, ma con l’esito dell’ultimo atto ancora da scoprire) e Max Allegri prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra, si va concretizzando sempre di più ora dopo ora.