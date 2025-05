Terremoto Inzaghi-Inter: “Accordo di massima con Allegri”

Il futuro della panchina nerazzurra è diventato incerto. L’Arabia spinge per il tecnico piacentino e per la sostituzione i nomi sono diversi

Le strade di Inzaghi e dell’Inter potrebbero separarsi nelle prossime settimane. Il condizionale ad oggi è d’obbligo visto che non si hanno assolutamente certezze. La priorità del tecnico piacentino in questo momento è la Champions League. Poi dal 3 giugno ogni giorno è possibile per un incontro con Marotta e capire se proseguire insieme oppure se dividere le proprie strade considerando il ciclo ormai chiuso.

In viale della Liberazione hanno delle idee molto chiare: continuare con Inzaghi. La proprietà durante l’incontro confermerà la propria fiducia proponendo il rinnovo. La decisione finale spetterà ad Inzaghi. L’offerta arrivata dall’Arabia lo sta facendo traballare e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Prima il futuro di Inzaghi, poi il sostituto

La priorità dell’Inter è quella di continuare con Inzaghi. Per questo motivo si farà di tutto per convincerlo a restare. In caso di fumata nera durante l’incontro previsto dopo la finale di Champions, i nerazzurri andranno ad individuare il nome giusto per proseguire con il progetto iniziato ormai diversi anni fa.

Panchina Inter: Allegri e Fabregas per il post Inzaghi

L’eventuale rottura con Inzaghi porterà viale della Liberazione a ragionare con attenzione su chi andare a prendere in panchina e ci potrebbero essere alcune divisioni all’interno della società. Marotta vorrebbe andare sull’usato sicuro e puntare su Allegri. Ausilio, invece, sarebbe tentato più da un profilo giovane con una filosofia molto vicina a quella di Inzaghi. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Fabregas.

Secondo le informazioni de La Repubblica, Allegri potrebbe aspettare fino alla prossima settimana per dare il suo ok definitivo al Napoli che lo ha scelto per il post Conte. Il tecnico toscano avrebbe trovato una intesa di massima con il club partenopeo per un biennale da 6 milioni a stagione. Ma di certo la chiamata dell’Inter rischia di cambiare un po’ le carte in tavola.

Attenzione anche alla pista Fabregas. Il tecnico spagnolo non ha chiuso all’addio al Como e su di lui continua il pressing di Roma e Inter. Resta in corsa anche il Napoli in caso di fumata nera con Allegri.

Si accende il valzer delle panchine

Il valzer delle panchine è pronto ad accendersi. La finale di Champions League rappresenta un crocevia importante e potrebbe rappresentare anche la svolta per quanto riguarda il futuro dell’Inter.