Choc Barella: notizia terribile prima di PSG-Inter

Il centrocampista sardo continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Ma la volontà del giocatore è molto chiara

Nonostante siamo entrati nella settimana clou per la stagione dell’Inter, le voci di calciomercato riguardanti i giocatori nerazzurri proseguono ormai senza sosta. Uno dei giocatori che continua ad essere ricercato da diversi club è Barella. Il centrocampista ha sempre ammesso di trovarsi molto bene a Milano. Questo, però, non porta le indiscrezioni sul suo futuro a fermarsi. Anzi, stando agli ultimi rumors, ci sarebbe una squadra pronta a fare un ulteriore in ottica calciomercato estivo.

Una operazione non semplice considerata la volontà di Inter e dello stesso giocatore. Ma un tentativo sarà comunque fatto e vedremo se alla fine i nerazzurri decideranno di ascoltare oppure no. Al momento la porta è assolutamente chiusa e la posizione non sembra essere destinata a cambiare.

Inter: interesse di un club per Barella

Le prestazioni di Barella con Inzaghi in panchina sono sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista sardo è sempre uno dei migliori in campo e per questo motivo un club sembra essere pronto a mettere sul piatto una proposta importante per provare a strappare il calciatore alla concorrenza.

L’Al-Hilal punta Inzaghi e Barella

L’Al-Hilal, secondo le ultime indiscrezioni, punta a una doppia operazione importante in casa Inter. La priorità resta sicuramente Simone Inzaghi, ma per convincerlo sarebbe intenzionata anche a fare un tentativo per portare Barella a Riad. Una operazione questa che si preannuncia molto più complicata delle altre.

Se per Inzaghi le possibilità di chiudere l’operazione ci sono, per Barella la fumata bianca è praticamente quasi pari a zero. L’Inter non ha intenzione di privarsi del centrocampista e il sardo continua a giurare amore eterno ei nerazzurri. Molto difficile, quindi, che si decida di aprire al club saudita per la cessione di Nicolò.

Bisogna dire che tutti i tentativi fatti in passato sono stati respinti al mittente e anche in caso di una nuova offerta la risposta dovrebbe essere la stessa. L’Inter non vuole indebolirsi e Barella resta un perno della formazione – un anno fa ha rinnovato fino al 2029 – anche senza Simone Inzaghi in panchina.

Inter-Barella: un matrimonio destinato a continuare

Nonostante le continue voci di calciomercato, il matrimonio tra l’Inter e Barella è destinato a continuare anche nel prossimo futuro. Una notizia che sicuramente conferma la volontà dei nerazzurri di continuare ad ambire a traguardi importanti.