Motta lo porta al Milan: Inter beffata con 40 milioni

Thiago Motta può essere un nome caldo per la panchina del Milan: l’allenatore può beffare l’Inter con un colpo da 40 milioni

L’Inter ha già iniziato a pianificare il calciomercato per la prossima estate, anche per accontentare le richieste di Simone Inzaghi, che tra i primi punti in lista per la sua permanenza ha inserito anche maggiore libertà nei colpi in entrata. Non c’è solo la squadra meneghina, però, a dover rinforzare la sua rosa, ma anche club importanti come Milan e Juventus, attesi da una nuova rivoluzione.

Praticamente in tutte le zone di campo, sono attese novità decisive e soprattutto in attacco, la sensazione è che tutte e tre le big andranno alla ricerca di almeno un nuovo centravanti. Per uno in particolare, Thiago Motta è subito pronto a entrare in rotta di collisione con l’Inter, nel caso in cui fosse davvero lui l’allenatore del Milan.

I rossoneri erano interessati all’ex centrocampista fin da quando era alla guida del Bologna, ma poi hanno dirottato le loro attenzioni su Paulo Fonseca, dopo la chiusura con la Juve. Il nome è gradito anche a Tare, anche se ci sono nel mirino anche Italiano, Allegri e Mancini.

Motta al Milan? Occhio al futuro di Zirkzee

Negli scorsi giorni, vi abbiamo raccontato come Joshua Zirkzee sia finito nel mirino dell’Inter come terza punta e con la possibilità di poter chiudere l’affare in prestito. I nerazzurri non hanno fretta e non sono così convinti di chiudere l’affare, anche perché hanno messo anche altri nomi nel mirino, tra cui spiccano Jonathan David e Rasmus Hojlund.

L’olandese, invece, potrebbe essere il primo nome per l’attacco del Milan in caso di firma di Thiago Motta. È la punta ideale per il gioco dell’ex Juve, che potrebbe subito spingere per il suo acquisto. Inoltre, può giocare sia al fianco, sia dietro Gimenez. L’operazione potrebbe decollare con un’offerta da 40 milioni di euro, con l’Inter che sarebbe subito battuta.