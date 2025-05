Inter, anche Italiano se Inzaghi dice addio: come stanno le cose | INTERLIVE

Il tecnico fresco vincitore della Coppa Italia col Bologna è un profilo molto apprezzato dal Ds Ausilio. Ecco le ultime sulla panchina nerazzurra

L’Inter è convinta che Inzaghi resterà e rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026, ma l’Al-Hilal fa sul serio. Per il tecnico, quindi, l’opzione saudita non rappresenta solo un ottimo jolly da giocarsi con dirigenza e proprietà per provare a dettare le proprie condizioni.

I tentennamenti di Inzaghi obbligano Marotta e Ausilio a guardarsi intorno per un eventuale ribaltone in panchina, con tutte le difficoltà del caso: tempi ristrettissimi visto che il Mondiale per Club è imminente, soprattutto alternative valide a Inzaghi che si contano sulle dita di una mano.

Interlive.it vi ha svelato in anteprima le mosse del management qualora ci fosse il divorzio con l’allenatore piacentino: Marotta andrebbbe sull’usato sicuro, vale a dire Massimiliano Allegri, Ausilio su Cesc Fabregas seguito tutta una stagione e profilo non troppo diverso da Inzaghi per filosofia e idee di gioco.

Entrambi, però, non sono semplici da raggiungere: Allegri ha una bozza di accordo col Napoli per il post Conte, ma diventerebbe pure la prima scelta del Milan se Italiano dovesse rinnovare col Bologna. Per Fabregas, invece, bisognerebbe abbattere il muro del Como, contro cui sono già andati a sbattere Bayer Leverkusen e Roma. Forse solo per l’Inter, tuttavia, lo spagnolo chiederebbe con convinzione alla società di lasciarlo andare.

Italiano l’alternativa a Fabregas: ostacolo Milan (o Bologna)

Nelle ultime ore Sky e non solo hanno accostato anche Italiano alla panchina nerazzurra, sempre in caso di addio di Inzaghi dopo la finale di Champions col PSG. Il mister del Bologna è un altro dei nomi particolarmente apprezzati dal Ds Ausilio.

Giovane, in grande ascesa e con una filosofia calcistica propositiva, inoltre ha già una discreta esperienza (pure internazionale, vedi le 2 finali di Conference League) a buoni livelli. Stando a quanto raccolto da Interlive.it, il 47enne nato in Germania sarebbe però l’alternativa a Fabregas, se l’ex Arsenal e Barcellona fosse impossibile da prendere.

Il problema di Italiano, però, sarebbe il Milan – Tare ci sta provando con una offerta da 4 milioni a stagione – che intende chiudere a breve la pratica allenatore. O eventualmente lo sarebbe il Bologna, qualora il club di Saputo riuscisse a blindarlo con un nuovo contratto.