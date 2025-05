Inzaghi, ma dove vai? 100 milioni e 3 grandi colpi per spazzare l’Al-Hilal

In viale della Liberazione non c’è nessuna intenzione di privarsi del proprio tecnico. Pronto un piano importante per convincere il piacentino

L’appuntamento è per dopo la partita contro il PSG. Simone Inzaghi e Marotta si siederanno ad un tavolo per discutere del proprio futuro e le sorprese non sono escluse. Abbiamo visto con Conte come questi incontri non sono assolutamente scontati e l’ipotesi di una separazione si potrebbe trasformare in una permanenza. Per il momento ad Appiano Gentile l’attenzione è rivolta alla sfida di Monaco. Poi si ragionerà sul suo futuro.

In viale della Liberazione le idee sono davvero molto chiare e non c’è intenzione di cambiare i programmi. Marotta in più di un’occasione ha confermato la volontà di proseguire con Simone Inzaghi ed è pronto un piano davvero importante per convincere il tecnico piacentino a dire no alla proposta araba.

L’Inter vuole convincere Inzaghi

Simone Inzaghi durante il summit chiederà delle garanzie importanti e la società è pronta a darle. Si parla di un piano da 100 milioni di euro per tre colpi con l’obiettivo di andare a rendere la rosa ancora più completa e forte di quanto visto fino ad oggi.

I tre colpi dell’Inter per Inzaghi

L’Inter ha un piano molto chiaro per convincere Inzaghi a restare in nerazzurro. Sucic e Luis Henrique sono solo i primi due colpi che andranno a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Ma non è assolutamente finita qui. Marotta e Ausilio sembrano avere intenzione di chiudere altri tre rinforzi per dare all’allenatore una rosa ancora più completa.

Stiamo parlando di un centrale di livello, di una mezz’ala e di una punta di spessore. I nomi almeno per il primo e terzo ruolo restano top secret. O almeno i profili vagliati sono diversi e la scelta non è stata fatta. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il centrocampo con Nico Paz che resta il preferito per il club nerazzurro.

Tre colpi che dovrebbero portare ad una conferma di Inzaghi. Il piano del club nerazzurro è molto chiaro e sarà messo sul tavolo nel momento dell’incontro con il piacentino. Poi naturalmente sarà l’allenatore a decidere se sposare ancora il progetto interista oppure andare in Arabia.

L’incontro dopo il PSG

L’Al-Hilal resta in pressing, ma per adesso la situazione è rinviata a domenica. E la partita contro il PSG è un altro crocevia fondamentale per capire il futuro di Simone Inzaghi.