Lazio fuori dalle coppe, l’Inter ne approfitta: colpo in casa biancoceleste

In casa nerazzurra prende corpo l’idea di un’offerta al big della squadra capitolina: ecco tutti i dettagli

La Serie A chiuso i battenti, regalando i suoi verdetti. L’Inter non ce l’ha fatta a sovvertire i pronostici della vigilia e così i nerazzurri hanno chiuso dietro al Napoli, che per la seconda volta in tre anni si è laureato campione d’Italia.

Una mazzata difficile da digerire per i ragazzi d i Simone Inzaghi, apparsi scossi e delusi nonostante il successo sul Como. C’è chi ha fatto tuttavia peggio, come la Lazio di Baroni (a un passo dall’esonero) che ha incredibilmente perso in casa contro il Lecce. Un ko che, parallelo al successo della Fiorentina a Udine ha mandato la squadra di Palladino in Conference e i biancocelesti fuori da ogni competizione europea.

Una delusione tangibile per i capitolini che potrebbe portare a movimenti inattesi: tra questi uno in particolare, in uscita, di cui potrebbe essere protagonista l’Inter.

Dalla Lazio all’Inter: ecco il nome

Il nome che potrebbe balenare nella testa dei dirigenti interisti potrebbe di fatto rinforzare un reparto che soprattutto tra le seconde linee quest’anno ha deluso in lungo e in largo: il centrocampo. La suggestione che arriva dalla Capitale si chiama Mattéo Guendouzi.

Il classe ’99 è arrivato due anni fa dal Marsiglia per una cifra complessiva – tra prestito e diritto di riscatto – di 14 milioni di euro. Il centrocampista ha assunto subito un ruolo chiave nella Lazio, diventando un titolare inamovibile che ha sempre dato un grosso contributo alla causa biancoceleste.

Senza coppe, ora, il giocatore potrebbe guardarsi intorno nonostante un contratto lungo e ad approfittarne potrebbe essere proprio la dirigenza di Viale della Liberazione. L’Inter, d’altro canto, ha diversi nomi in bilico che potrebbero cambiare aria alla riapertura del calciomercato estivo.

Guendouzi all’Inter: lo scenario

Da Piotr Zielinski a Kristjan Asllani, l’Inter valuta gli addii stagionali. Chi non ha convinto e potrebbe comunque fruttare un prezioso tesoretto rischia dunque di avere le valigie in mano.

E Guendouzi in tal senso sarebbe una soluzione eccellente per il futuro della mediana nerazzurra. 26 anni ed un passato importante tra Arsenal e Marsiglia, il nazionale francese ha dimostrato tutto il suo valore in questi anni in Serie A. Un colpo dal sicuro rendimento, con Guendouzi che fino a questo momento con la maglia della Lazio ha collezionato 46 presenze con 1 rete e ben 5 assist vincenti, tra campionato e coppe.

Nel prossimo futuro la sua maglia potrebbe essere a tinte nerazzurre, un cambiamento importante e ambizioso. L’ennesimo nella carriera di Guendouzi che la Lazio valuta – forte di un contratto firmato fino al 30 giugno 2028 – non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante alla quale andrebbe aggiunta la questione ingaggio.

Ad oggi Guendouzi guadagna 2,5 milioni a stagione, terzo dietro Zaccagni e Romagnoli: nella Milano nerazzurra Asllani ne percepisce 1,5 mentre Zielinski addirittura 4,5.