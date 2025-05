Perisic e il ritorno all’Inter: trattativa e accordo, le ultime dall’OIanda

L’esterno croato è stato riaccostato alla sua ex squadra dopo una grande stagione vissuta al PSV, ecco quali sensazioni filtrano dall’ambiente

Ivan Perisic, trentasei anni compiuti lo scorso febbraio, ha concluso l’ennesima annata della sua carriera da protagonista assoluto come se di anni ne avesse dieci di meno. Questa volta tra le file del PSV, nel massimo campionato olandese di Eredivisie, sulla scia di quanto fatto tempo addietro nell’Inter in Serie A.

All’attivo, il tuttofare croato ha confezionato 16 gol e 11 assist in 39 presenze complessive in tutte le competizioni. Contribuendo in maniera significativa persino all’eliminazione della Juventus in Champions League.

Quanto basta per aver riacceso i riflettori di qualche realtà di buon livello su scala internazionale, oltre che locale, fra cui rientrerebbe anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Perisic sarebbe tornato in orbita nerazzurra per via della sua duttilità in entrambe le fasi di gioco e lungo entrambe le corsie esterne, ma questo particolare accostamento si fonda soltanto su mere suggestioni e non trova alcun appiglio concreto.

Del resto, la dirigenza sta già provvedendo a compensare qualche piccola mancanza nel reparto mediante il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma e l’arrivo del brasiliano Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Includervi anche Perisic sarebbe del tutto superfluo, oltre che contrastante con alcune recenti politiche societarie.

Perisic appartiene al passato, l’ex Inter verso il rinnovo col PSV

Perisic ha seguito con entusiasmo le gesta della sua ex squadra in stagione, ma soltanto come un appassionato qualunque e lungi dall’interesse di tornare a Milano da giocatore.

Se anche ci fosse stato del vago interesse da parte sua, la stessa Inter avrebbe fatto muro per motivazioni legate all’età anagrafica, divenuta sempre più un parametro essenziale per la proprietà Oaktree in vista di operazioni di mercato future.

Oltretutto, Perisic è in trattativa da diverso tempo con il PSV per il rinnovo di contratto e sarebbe sempre più vicino al raggiungimento dell’intesa con il club olandese per un’altra stagione, anche mediante inserimento di una speciale clausola rescissoria dedicata esclusivamente ai grandi club.

Secondo il portale locale ‘Voetbal International’, nell’ambiente filtra grande ottimismo per la buona riuscita di un affare che potrebbe però concretizzarsi soltanto dopo la breve parentesi con la Nazionale Croata del 6-9 giugno.