Calciomercato Inter, presentata l’offerta: 35 milioni di euro

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri sono clamorose. Ecco cosa filtra dalla Spagna

Tra un mese l’Inter prenderà parte al Mondiale per Club, nel frattempo la priorità del club nerazzurro è, evidentemente, quella di rinforzarsi. La sessione estiva di calciomercato sarà il palcoscenico perfetto per far felici i tifosi.

Una squadra forte che ha già mostrato le su capacità tanto in Serie A quanto in Europa: serve però compiere quel passo in più per rendere il gruppo allenato da Simone Inzaghi irresistibile. E così spazio alle idee, alle suggestioni che Marotta vuole coltivare per completare la rosa in ogni reparto.

Oaktree è pronta a mettere a disposizione della dirigenza di Viale della Liberazione una cifra importante, che sarà rimpolpata anche dalle tante uscite che caratterizzeranno i mesi estivi. Da Arnautovic a Correa: un tesoretto che nascerà anche dai pesanti ingaggi che Marotta ha intenzione di risparmiare.

Marotta pesca a Madrid: l’Inter spende 35 milioni

Allora si viaggerà soprattutto all’estero, a caccia di occasioni che possano permettere di fare il salto di qualità definitivo e confermarsi come una vera e propria corazzata in ambito europeo. In tal senso, occhi puntati nella Liga per un centrocampista da sogno.

Anche Rodrigo De Paul sarebbe nei piani mercato dell’Inter. La mezz’ala argentina, nonostante la sua importanza nello scacchiere di Diego Simeone, potrebbe rientrare in un’opera di rinnovamento che la dirigenza dell’Atletico Madrid ha in mente di attuare in estate.

Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, la dirigenza meneghina si sarebbe convinta ad offrire una cifra importante per il cartellino di De Paul: ben 35 milioni di euro.

Una potenziale offerta che, se confermata, non lascerebbe spazio ai ‘Colchoneros’ pronti ad accettare l’addio dell’ex Udinese.

Inter, ecco De Paul: è la scelta giusta?

Quella che sta andando chiudendosi è stata sicuramente una delle stagioni più complesse e tribolate per la mediana nerazzurra, con Inzaghi non sempre soddisfatto dalle prestazioni dei suoi ragazzi.

In particolar modo da quelle di Kristjan Asllani che, salvo colpi di scena, dovrebbe salutare Appiano Gentile per cercare (probabilmente in prestito) fortuna altrove. E così De Paul alzerebbe senz’altro il tasso tecnico, andando ad affiancare Barella e Calhanoglu e formando un trio tra i più forti al mondo.

Il talento campione del mondo con l’Argentina, poi, lato stipendio non rappresenterà un problema. Perché De Paul, sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2026, guadagna ad oggi 3,2 milioni di euro, cifra che rientra senza problemi nel monte ingaggi fissato da Oaktree.

In questa stagione che verosimilmente sarà la sua ultima in Spagna, all’Atletico, il gioiello di Sarandì ha collezionato 50 apparizioni agli ordini di Simeone – tra campionato e coppe – con 3 reti e addirittura 10 assist vincenti. Numeri che già ingolosiscono i tifosi dell’Inter.