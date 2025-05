Inter, conferme sull’erede di Calhanoglu: “Soldi più Asllani”

L’Inter ha ancora l’obiettivo di ringiovanire la rosa, anche a centrocampo. L’obiettivo principale può arrivare con il sacrificio dell’albanese

Secondo Accomando di DAZN, tra i profili che l’Inter sta ancora seguendo per rinforzare il centrocampo ci sarebbe anche quello di un ventitreenne. Si tratterebbe di Nicolò Rovella. Per il giornalista, i nerazzurri avrebbero già fatto un tentativo: soldi più il cartellino di Asllani. Ma Lotito avrebbe bocciato l’offerta. Accomando non escluse che l’Inter possa farsi di nuovo sotto.

Nicolò Rovella, che è ormai un giocatore della Lazio a tutti gli effetti, si legherà ufficialmente ai biancocelesti il primo luglio 2025, dopo che la Lazio ha pagato 17 milioni di euro per il suo cartellino alla Juve. Quella cifra viene oggi considerata dai bianconeri troppo bassa, dato che il centrocampista viene oggi valutato da Lotito almeno 40 milioni.

A quanto pare, la Lazio punta a prolungargli il contratto fino al 2030: l’intenzione è quella di blindarlo, dato che è corteggiato da vari club stranieri. Dal canto suo, Rovella ha espresso la volontà di rimanere a Roma: sta per diventare padre e sembra orientato far nascere sua figlia nella Capitale.

Che Nicolò Rovella fosse un nome seguito dall’Inter ve lo avevamo detto molto tempo fa. Hakan Calhanoglu, quest’anno, non è stato mai decisivo e ha affrontato numerosi stop. Kristjan Asllani, pur riuscendo a offrire alla squadra un apporto un po’ più solido rispetto al passato, ha mostrato comunque limiti di personalità.

Asllani alla Lazio per arrivare a Rovella

Difficilmente l’Inter cederà il turco. Calhanoglu potrebbe essere venduto solo a fronte di offerte di alto valore economico. Mentre per Asllani non è mai stato escluso l’addio definitivo. A 15 milioni, l’albanese può uscire…

Dopo aver lottato per due stagioni per affermarsi fra i titolari, l’ex Empoli potrebbe aver voglia di rilanciarsi in un’altra piazza. Anche all’Inter sanno che il ragazzo è pieno di ottime qualità: il suo talento è innegabile. Sa segnare e fornire assist, ma nello schema di gioco inzaghiano ha sempre sofferto. Il motivo? Fondamentalmente, Asllani è uno di quei giocatori che dà il meglio di sé accanto a compagni di reparto rocciosi e più orientati a compiti di chiusura.

Quando non protetto da un centrocampista difensivo, l’albanese va in crisi: non riesce a gestire e sopportare il ritmo della partita. Bisogna però capire se il giocatore ha davvero intenzione di andarsene o crede di poter fare ancora strada in nerazzurro. Rovella, rispetto ad Asllani, esprime maggiore personalità. Tecnicamente sono entrambi ottimi giocatori, ma l’ex Juve è più versatile e funzionale nelle due fasi. Il biancoceleste può anche giocare come mezzala destra, quindi sostituire Frattesi.

Per poter accontentare Lotito, Marotta dovrebbe spendere almeno 20 milioni oltre al cartellino dell’albanese. L’affare è dunque complicato. A ogni modo, bisognerà chiarire il prima possibile chi sarà il vice-Calhanoglu. Sucic può giocare anche in mediana, ma dà il suo meglio come mezzala.

Colpi a centrocampo

A centrocampo potrebbero arrivare due pedine nuove. Dipende soprattutto da ciò che succederà con Mkhitaryan e Frattesi. Le piste considerate da Ausilio sono note. Oltre a Rovella piacciono Ricci, Nicolussi Caviglia e Frendrup. Poi potrebbe arrivare qualche giovane di belle speranze.

Un rinforzo utile e molto economico potrebbe essere Yassine Titraoui, classe 2003 algerino, comprato l’estate scorsa dal Charleroi in Belgio per un milioncino. Bravo con e senza palla e molto promettente dal punto di vista fisico.

Tempo fa l’Inter seguiva anche Lorenzo Amatucci della Salernitana. Un 2004 che quest’anno ha giocato in prestito alla Fiorentina senza mai trovare spazio in prima squadra. Si tratta di un regista molto tecnico ma bravo anche a difendere e a inserirsi senza palla.