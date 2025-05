Sta aspettando l’Inter, è pronto a sostituire Inzaghi in caso di addio

L’Inter potrebbe ripartire da un nuovo grande allenatore: ipotesi clamorosa al posto di Inzaghi, parte il countdown

Quella che l’Inter si appresta a vivere rischia di essere una delle estati più movimentate degli ultimi anni. Certo, la squadra dovrebbe ritrovarsi al centro di una rivoluzione importante ma – allo stesso modo – novità rilevanti rischiano di arrivare anche per la questione allenatore.

Perché non è affatto da escludere che Simone Inzaghi possa salutare la ‘Beneamata’ tra poche settimane. Su di lui, come noto, è in atto un pressing da parte dei sauditi dell’Al-Hilal.

Beppe Marotta insieme a Inzaghi potrebbe prendere una decisione forte, di rottura, avviando l’Inter verso una nuova era a quattro anni dall’approdo dell’ex allenatore della Lazio ad Appiano Gentile. A tal proposito, vi sarebbe già il nome del potenziale sostituto.

Addio Inzaghi, ecco l’erede: vuole l’Inter

Saranno ore bollenti quelle che riguardano il mercato nerazzurro ed in particolare ciò che ne sarà di Simone Inzaghi, tra permanenza (con rinnovo) o addio. La seconda ipotesi sembra poter prendersi più spazio del previsto.

Il contratto di Inzaghi con l’Inter è stato rinnovato un anno fa a 6,5 milioni di euro a stagione, fino al 30 giugno 2026. Il divorzio potrebbe però prendere piede con un anno d’anticipo, favorendo un altro tecnico italiano che in tal senso sembrerebbe stia aspettando solo l’Inter per tornare ad allenare dopo tanto tempo lontano dai campi.

Max Allegri è il nome che sta monopolizzando l’attenzione del mercato allenatori, da ormai qualche settimana sulla bocca di tutti. Come opzione nerazzurra ma non solo, visto che si parla del tecnico livornese per il Milan (ora in pole) ma anche per il Napoli, in caso di addio di Conte.

Allegri aspetta l’Inter: la situazione

Allegri avrebbe in mente in primis la panchina nerazzurra, una sfida che evidentemente lo intriga più di tutte. Ma non è detto che ciò si realizzi. Tutto dipende dalla scelta di Inzaghi, la cui partenza non è affatto scontata.

Una situazione in divenire che può però riportare l’ex Milan e Juve sotto le luci della ribalta, in una piazza ambiziosa che ha la rosa per vincere tutto l’anno prossimo. Di mezzo il calciomercato, gli addii che di certo caratterizzeranno le scelte di Marotta e nuovi innesti, strettamente legati alle idee di chi allenerà l’Inter nella stagione 2025/26.

Inzaghi o Allegri, ci siamo quasi. Perché pure il Milan pare essere in forte, fortissimo pressing su Max e secondo ‘Sportmediaset‘ attende una risposta in tempi brevi. Se arrivasse il no definitivo all’opzione rossonera, con Allegri pronto a scartare il ritorno a Milanello, allora le possibilità di vederlo all’Inter crescerebbero esponenzialmente.

Un palmarès impressionante il suo: ben sei Scudetti, cinque a Torino e uno al Milan. Ma Allegri ha vinto anche tre volte la Supercoppa italiana e cinque la Coppa Italia. Una garanzia per far bene, ancora, da subito. Da Inzaghi ad Allegri, l’Inter sta per scegliere il suo futuro.