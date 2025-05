Assist di Xabi Alonso all’Inter: la decisione del Real su Nico Paz | INTERLIVE

La mezz’ala argentina rimane uno dei grandi obiettivi di mercato del club nerazzurro. Oaktree pronto a un investimento importante

Nico Paz è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Javier Zanetti ha lavorato ai fianchi di papà Pablo, amico e ex compagno anche in Nazionale, per tutta una stagione. C’è il suo totale gradimento ai nerazzurri, c’è soprattutto quello di suo figlio nominato dalla Serie A miglior giovane del campionato. Ma la precedenza non può che averla il Real Madrid, proprietario del cartellino.

Quando il Real chiama, non si può dire di no. A tal proposito, secondo quanto raccolto da Interlive.it, il club di Fiorentino Perez eserciterà l’opzione d’acquisto riprendendosi il 2004 argentino.

L’opzione, ricordiamo, è valida fino al 2027 con prezzo a salire: si parte da 8 milioni, la cifra che le Merengues verseranno nelle casse del Como, il quale in questi mesi ha provato vanamente ad eliminare suddetta clausola.

Per la società lariana è stato decisivo, ma in negativo, l’arrivo a Madrid di Xabi Alonso al posto di Carlo Ancelotti. Il tecnico spagnolo apprezza Nico Paz e intende valutarlo di persona nel Mondiale per Club alle porte.

L’Inter faceva il tifo per il Real, poiché in caso di permanenza/acquisto del Como, avrebbe poi dovuto dire addio alla possibilità di portare il ragazzo a Milano.

Inter, anche più di 30 milioni per Nico Paz

Con il ritorno a Valdebebas non è che l’operazione sia in discesa, ma in estate inoltrata potrebbero quantomeno esserci dei margini. Questo perché il Real ha e avrà bisogno di fare cassa, e in mezzo al campo non ha certo gli uomini contati.

Come spiegato da Interlive.it, Oaktree è disposto a un investimento importante per il cartellino del ventenne. 30 milioni se non di più, considerato che la mezz’ala ha tutte le caratteristiche richieste ai dirigenti: giovane e di grandissima prospettiva, un ingaggio contenuto (di 3 milioni l’anno è l’offerta di Ausilio) e possibilità di plusvalenza futura. Magari con lo stesso Madrid. L’ostacolo commissioni crediamo che, eventualmente, possa essere superato.