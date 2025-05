Domani l’ultima partita con l’Inter: annuncio UFFICIALE

Il calciatore non rinnoverà il contratto coi nerazzurri e non prenderà parte al Mondiale, ormai è prossimo all’addio: “Potrebbe essere l’ultima”

A ridosso della partita più importante della stagione, il presidente Giuseppe Marotta ha rincarato la propria stima ed il proprio supporto nei confronti di Simone Inzaghi e del resto del gruppo dell’Inter.

Il rapporto fra i due appare ancora ben saldo e trasparente perché forte dei tanti traguardi raggiunti all’unisono, un motivo in più che potrebbe condurre con facilità le parti al raggiungimento del tanto atteso accordo sul rinnovo di contratto e che metterebbe la parola fine alle tante voci relative al suo addio anticipato in estate.

PSG-Inter, in sostanza, non sarà affatto l’ultima presenza del tecnico piacentino sulla panchina del club meneghino. Anche perché fra un paio di settimane prenderà il via il Mondiale per Club, altra competizione all’interno della quale l’Inter spera di avere un ruolo da protagonista con Inzaghi in cabina di regia.

Fra le uscite certe che si concretizzeranno a fine giugno, al contrario, c’è quella del centravanti argentino Joaquin Correa, convocato da Inzaghi contro il Como in campionato, ma rimasto fuori dalla lista Champions per scelta tecnica. Il medesimo destino toccherà a Marko Arnautovic, sebbene quest’ultimo sarà presente contro il PSG per il saluto conclusivo di un percorso piuttosto altalenante.

Arnautovic ai saluti come Correa: “Ultima con l’Inter? Può darsi”

Tanto Correa quanto Arnautovic, come noto da tempo, non rinnoveranno il proprio contratto con l’Inter, non partiranno alla volta degli USA col resto del gruppo e saranno liberi di accasarsi altrove dal 1 luglio. L’Inter non eserciterà neppure il diritto di prolungamento esclusivo di cui dispone nei confronti dell’austriaco.

“Bello tornare in finale di Champions con la stessa squadra, anche se nel 2010 ero poco più che un ragazzino. Quella di domani potrebbe essere l’ultima partita con l’Inter, ma non ci avevo ancora pensato”, ha raccontato Arnautovic nell’intervento mediatico pre-finale.

Una conferma velata, la sua, che farà calare il numero momentaneo di attaccanti alle dipendenze di Simone Inzaghi a tre, comprensivo dell’iraniano Mehdi Taremi. Nonostante sull’ex Porto ci siano ancora valutazioni in corso in merito alla sua posizione in squadra, pendente verso l’addio anticipato sulla base di prestazioni sottotono protratte per l’intera durata della stagione.

In supporto alle uniche certezze Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la dirigenza dell’Inter dovrebbe portare in squadra almeno due volti nuovi.