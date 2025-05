Inter, cinque candidati alla panchina di Inzaghi: ci sono anche due grandi ex

Prosegue il toto allenatore in casa nerazzurra qualora maturasse la separazione dal tecnico piacentino dopo la finale Champions con il Psg

Mai come in questi giorni l’Inter viaggia su due binari paralleli. C’è la parte concreta, razionale, che impone di concentrarsi e lavorare al meglio in vista della finale di Champions League in programma sabato sera a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. Ma c’è anche quella astratta, intangibile, legata al futuro di Simone Inzaghi. Si rincorrono infatti le voci su un suo possibile addio, come fece il predecessore Mourinho quindici anni fa, in caso di conquista del titolo di campione d’Europa.

L’attuale contratto del tecnico piacentino scade solo nel 2026, ma il presidente Beppe Marotta ha sempre detto che non vuole iniziare una stagione con un allenatore in scadenza. Ecco perché insieme al fondo Oaktree sta cercando di rinnovare l’accordo con Inzaghi, con adeguamento dell’ingaggio e più poteri in tema di calciomercato. Ma se l’ex tecnico della Lazio dovesse chiedere di essere liberato per andare in Arabia Saudita, non ci sarebbe opposizione.

A quel punto, però, il club di Viale della Liberazione si troverebbe con la necessità di andare a prendere un nuovo allenatore, magari già per il Mondiale per Club che inizia il 14 giugno negli Stati Uniti. Il toto panchina è già iniziato, con la maggior parte dei tifosi nerazzurri che sperano ancora di riuscire a convincere Inzaghi a restare ad Appiano Gentile.

Panchina Inter, non solo Thiago Motta: altro ex in corsa

Il primo nome che è venuto in mente a molti addetti ai lavori è quello di Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo la sua seconda esperienza alla Juventus, non fosse altro che per il buon rapporto con Marotta. Dopo la bella stagione a Bologna, culminata con la conquista della Coppa Italia ai danni del Milan, è stata avanzata anche la candidatura di Vincenzo Italiano, ma ha appena rinnovato il contratto.

Un netto cambio di strategia, invece, porterebbe a provare a scommettere su Cesc Fabregas, che ha portato il Como neopromosso a chiudere il campionato al decimo posto. Secondo ‘TeleLombardia, infine, ci sono due candidature di due ex interisti. Da una parte Thiago Motta, reduce dal fallimento con annesso esonero alla guida della Juve; dall’altra Roberto Mancini, fermo dopo aver allenato la Nazionale dell’Arabia Saudita, che già due volte si è seduto sulla panchina nerazzurra in carriera in passato con alterni risultati.