Ha segnato un gol pesante all’Inter: ora Marotta lo vuole in nerazzurro

Caccia ad un grande colpo per la prossima estate: i nerazzurri potrebbe chiudere per l’arrivo del big che aveva segnato proprio alla squadra di Inzaghi

Ci siamo, è tutto pronto per la finale contro il PSG che potrebbe regalare a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi una Champions League dal sapore speciale, nonostante la recente batosta Scudetto firmata dall’ex Conte.

L’Inter è focalizzata anche sul calciomercato, con un’estate che promette scintille e che potrebbe sparigliare le carte in tavola in vista della stagione 2025/26. La dirigenza di Viale della Liberazione sta provando a muoversi con largo anticipo, magari per permettere ad Inzaghi – o chi per lui – di avere a disposizione già qualche rinforzo in vista della Coppa del Mondo per Club.

Non solo il gioiellino croato Petar Sucic, acquistato dalla Dinamo Zagabria già diverse settimane fa. Si guarda più lontano ed un nome in particolare sarebbe perfetto per l’Inter del futuro.

Inter, arriva proprio lui: Inzaghi già esulta

Non è un mistero come la difesa resti ancora oggi il cruccio fondamentale da risolvere in sede di mercato. Un centrale, forse addirittura due, dovranno fare capolino in quel di Appiano Gentile. C’è un’idea che sta facendosi strada per la retroguardia dei vice-campioni d’Italia.

Eric Garcia, difensore spagnolo in forza al Barcellona, può essere la soluzione perfetta. Un centrale moderno, bravo palla al piede e soprattutto incisivo in zona gol. Lo sa bene l’Inter che nel match di ritorno di Champions League contro i catalani, finito 4-3 grazie alla rete allo scadere di Frattesi, ha incassato un grandissimo gol da parte del 24enne catalano che ha riaperto temporaneamente il match.

Garcia è stato reduce da un’annata in prestito al Girona, prima di tornare la scorsa estate al Barcellona per assumere un ruolo di leader e pilastro nella difesa di Flick. A svelare la possibilità di un assalto nerazzurro è stato con un post su ‘X’, pubblicato nelle scorse ore, il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur.

Inter-Eric Garcia: c’è un ostacolo

L’Inter, alla ricerca di un difensore di spessore internazionale, potrebbe quindi farsi avanti per Eric Garcia. È chiaro, però, come Marotta non sarebbe il solo a provarci.

Secondo Konur anche Real Sociedad, Betis e Como sono sulle tracce del difensore classe 2001 che vedrà scadere il suo contratto con il club di Laporta il 30 giugno 2026. La valutazione, a questo punto, sarebbe vicina ai 25 milioni di euro visti i soli dodici mesi di contratto. D’altro canto il noto giornalista riferisce come da parte della dirigenza blaugrana vi sia la ferma intenzione di spingere per rinnovare l’accordo con il centrale spagnolo.

Lato stipendio, invece, non vi sarebbero particolari problemi: il giocatore guadagna attualmente 2,9 milioni di euro a stagione. Eric Garcia in questa stagione, che potrebbe pure essere stata l’ultima con addosso la maglia del Barcellona, ha collezionato ben 45 presenze complessive con 5 reti e 3 assist vincenti, tra campionato e coppe.