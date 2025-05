Xavi ha rifiutato, restano quattro candidati se Inzaghi non firma

Il valzer delle panchine di questa estate potrebbe coinvolgere anche l’Inter dopo la finale Champions. Si fa sempre più caldo l’asse tra Milano e Riyad

La stagione calcistica 2024-25 si chiude in questo 31 maggio con la finale di Champions League. A Monaco di Baviera si elegge la regina d’Europa nella sfida inedita tra Inter e Paris Saint-Germain. Tutti gli altri club, sia in Italia che fuori dal Bel Paese, intanto, stanno già progettando la prossima. Come sempre si inizia dalla scelta dell’allenatore, e mai come in questa estate si preannuncia un grande valzer delle panchine.

Questo perché tante grandi squadre hanno intenzione di cambiare guida tecnica, così come tanti allenatori importanti sono attualmente disoccupati. E poi c’è lo spauracchio dell’Arabia Saudita. Da anni nel paese del Medio Oriente si cerca di attirare campioni e top manager per creare appeal in vista dei Mondiali di calcio che verranno ospitati nel 2034. A farne le spese potrebbe essere anche l’Inter: non è un mistero che l’Al Hilal abbia fatto una proposta indecente a Simone Inzaghi, da 50 milioni di euro per due anni.

Proposta che il tecnico ha accettato: come raccolto in esclusiva da Interlive.it, infatti, c’è un accordo tra il piacentino e il club saudita.

Ad oggi il tecnico piacentino ex Lazio è la prima opzione per la società di Riyad, che vuole affidargli la squadra già per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Usa. Ma come riportato dal portale spagnolo ‘El Gol Digital’, in passato la scelta era ricaduta su Xavi Hernandez. Ma l’allenatore spagnolo ha rifiutato la ricca offerta che gli era pervenuta: dopo l’esperienza non positiva con il Barcellona, vuole ripartire da una formazione europea.

Inter, Inzaghi prima scelta dell’Al Hilal: ecco le altre opzioni

Oltre ad uno stipendio fuori dal comune per qualsiasi allenatore, per Inzaghi è pronto un mercato con grandi nomi (si è letto anche di Barella e Theo Hernandez, giusto per farne un paio) per rinforzare una rosa di cui fanno parte tra gli altri già Koulibaly, Cancelo, Milinkovic-Savic e Marcos Leonardo. Solo se il Demone di Piacenza non firmerà, si passerà al piano B.

Tra gli altri nomi in corsa per la panchina del club saudita, sempre secondo la fonte sopra citata, ci sono Marco Silva del Fulham (Mendes lo ha proposto alla Juve), che viene apprezzato molto per il suo stile di gioco e Nuno Espirito Santo del Nottingham, che ha già conoscenza del calcio saudita. L’ultima candidatura è quella di un ex interista: l’argentino Ramon Diaz, per il quale si tratterebbe di un ritorno all’Al Hilal.