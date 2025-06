Inter, sfida a Guardiola per un talento: è il ‘nuovo’ Nico Paz

L’Inter entra in rotta di collisione con Gibbs-White per un grande talento: può occupare la stessa posizione di Nico Paz

Ieri si è giocato l’atto finale della stagione dell’Inter, in attesa del Mondiale per club, ma Marotta e Ausilio programmano da tempo il calciomercato e hanno identificato in un nuovo trequartista un obiettivo ben chiaro per dare un nuovo volto alla squadra e caratteristiche diverse da quelle attualmente in rosa.

Non a caso, il primo nome che i nerazzurri hanno puntato sul calciomercato, e ormai praticamente da tre mesi, è Nico Paz. La situazione per l’argentino, però, si è complicata, visto che su di lui c’è il pressing del Como per un nuovo prestito e dall’altra parte c’è il Real Madrid che pare aver deciso di esercitare la clausola di riacquisto e riportarlo subito in Blancos, già per il Mondiale per club.

L’Inter non ha ancora perso del tutto le speranze di arrivare al ragazzo, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni, ma sta già iniziando a vagliare delle alternative credibili per raccogliere l’eredità di Mkhitaryan. Spunta un nuovo profilo dalla Premier League che è già entrato nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola.

L’Inter pensa a Gibbs-White per il centrocampo: sfida al Manchester City

Morgan Gibbs-White è un classe 2000 che ha fatto molto bene in questa stagione con la maglia del Nottingham Forest, portando il suo club a livelli assolutamente inaspettati fino a qualche tempo fa. Si tratta di un trequartista dalle ottime qualità tecniche e che vede molto bene anche la porta.

A dimostrarlo ci sono i numeri di questa stagione, in cui è riuscito a realizzare 7 gol e 8 assist in Premier League, un bottino per nulla da sottovalutare, soprattutto al cospetto del livello del campionato. Non a caso, su di lui è piombato ben presto il Manchester City di Guardiola, pronto a fare carte false pur di portarlo dalla sua parte.

Non va sottovalutato, però, anche l’interesse dell’Inter, viste che le caratteristiche anagrafiche e tecniche del ragazzo rispecchiano a pieno quelle cercate dai nerazzurri sul calciomercato. Il classe 2000 potrebbe essere schierato come mezzala atipica, ma anche come trequartista nel nuovo 3-4-2-1 che sta vagliando Simone Inzaghi e che ha già provato nel finale di stagione. Certo, servirà davvero un investimento importante per battere la concorrenza del City.