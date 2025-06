Scelto l’erede di Inzaghi: nome pazzesco, annuncio Sky Sport

Il piacentino potrebbe presto chiudere il ciclo in nerazzurro, arrivano conferme sul potenziale sostituto che piace a Marotta

Il disastroso punteggio maturato dall’Inter nella finale di Champions League potrebbe catalizzare l’addio anticipato di Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra, senza neppure attendere la naturale scadenza del contratto a giugno 2026.

“C’è troppa delusione per pensare al futuro, non so dire se partirò con la squadra alla volta del Mondiale per Club”, ha annunciato lui stesso in un post-partita ricco di emozioni negative.

Il tecnico piacentino sederà a tavolino con la dirigenza nerazzurra in settimana, per un confronto diretto e dal finale apertissimo. Sebbene fino a pochi giorni fa sembravano esserci tutti i presupposti per cui le parti potessero proseguire ancora insieme, a fronte di un sostanzioso aumento.

A giocare un ruolo decisivo verso la separazione, oltre al fatto di non aver portato titoli in bacheca, potrebbe essere anche il raggiungimento di un’intesa di massima fra gli intermediari di Inzaghi e i rappresentanti dell’Al-Hilal, club saudita che per diverse settimane ha fatto la corte all’allenatore offrendogli cifre stellari per un matrimonio quasi inaspettato.

Nell’ipotesi in cui il presidente Giuseppe Marotta non dovesse raggiungere un accordo con Inzaghi per la permanenza, al netto di ulteriori promesse in materia di rinnovamento dell’organico, verranno sciolte le riserve sul nome del sostituto che raccoglierà l’eredità inzaghiana dell’Inter.

Fabregas in pole dopo Inzaghi, l’Inter valuta le alternative

Anche nelle settimane antecedenti la disputa della finale contro il PSG, l’addio anticipato di Inzaghi è sempre stato visto come una possibilità. Per questa ragione, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a sondare piste differenti come forma di tutela di un progetto che è destinato a continuare anche senza il proprio condottiero piacentino.

Dopo attente valutazioni interne, i profili maggiormente in risalto sono quelli di Cesc Fabregas e Cristian Chivu.

Il primo, come raccontato anche da ‘interlive.it’ in esclusiva, piace da tempo per i grandissimi risultati ottenuti col Como alla prima stagione in Serie A e poggia sulla stima del presidente Marotta. Quest’ultimo preferirebbe puntare su di lui e la conferma è giunta nelle scorse ore anche da ’Sky Sport’.

La seconda opzione, invece, vanta un passato tra le file dell’Inter Primavera e conosce da vicino l’ambiente. Entrambi, in ogni caso, sono abituati a valorizzare i giovani calciatori in rosa e questo sarebbe il primo presupposto essenziale su cui fondare un nuovo ciclo in casa nerazzurra.