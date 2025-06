Clamoroso Mourinho: pronto a prendere il posto di Inzaghi, i dettagli | ESCLUSIVO

Inaspettata candidatura dello ‘Special One’ ed ex allenatore nerazzurro sulla panchina dell’Inter, ecco il nuovo scenario

Il tonfo nella finale di Champions League potrebbe condizionare la posizione di Simone Inzaghi piacentino sulla panchina dell’Inter.

Il suo futuro, però, verrà deciso soltanto quando le parti s’incontreranno in settimana. Così da capire, al di là di ogni promessa economica, se potranno esserci ancora margini per la prosecuzione di un ciclo complessivamente vincente, come puntualizzato dal presidente Giuseppe Marotta nell’immediato post-partita.

Certo è che le conseguenti parole pronunciate dal tecnico sulla sua presenza al Mondiale per Club alimentano i dubbi sulla sua permanenza. Senza contare che, alle sue spalle, resistono le fortissime pressioni economiche di stampo saudita dell’Al Hilal, davvero difficili da rifiutare.

Per tale ragione e per tutelare il club in un momento d’incertezza, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a sondare il terreno alla ricerca di papabili sostituti. Al contempo, ingolosito dalla situazione, anche qualche allenatore avrebbe strizzato l’occhio all’Inter di propria iniziativa, ma con enorme discrezione. Vedi addirittura lo ‘Special One’, José Mourinho.

Mourinho di nuovo all’Inter? Suggestione velata, la dirigenza ha altri progetti

Nella totale sorpresa, come raccolto in esclusiva da ‘interlive.it’, per la panchina dell’Inter si sarebbe proposto nientemeno che l’attuale tecnico del Fenerbahce. Il suo interesse, però, non è stato palesato in forma esplicita.

Mourinho si sarebbe proposto indirettamente attraverso ex giocatori che hanno costituito l’ossatura della ‘sua’ squadra nel 2010, anno in cui lo ‘Special One’ mise a segno l’obiettivo Triplete, di cui oggi è ancora molto orgoglioso. Della serie: “Sono pronto a tornare”, ma con possibilità pressoché nulle che questo possa accadere.

Già nel 2021, Mourinho si riavvicinò all’Inter post gestione di Antonio Conte, ma senza trovare sbocchi. I nerazzurri poi chiusero per Inzaghi, dopo il rifiuto ricevuto da Massimiliano Allegri, promesso nuovamente alla Juventus.

Anche stavolta, ma per motivi differenti, Mourinho non rientrerebbe nei parametri che la dirigenza ha considerato finora nella ricerca del sostituto di Inzaghi, sulla base delle indicazioni della proprietà Oaktree.

Così come sul mercato continueranno ad esser fatti investimenti per profili giovani a prescindere da chi siederà in panchina, anche l’eventuale nuovo allenatore dovrà rispecchiare le medesime caratteristiche se il piacentino dovesse salutare.

Spazio dunque a Cesc Fabregas, che resta la priorità assoluta nonostante il muro impenetrabile del Como, intenzionato a trattenerlo per proseguire il proprio brillante percorso di crescita in Serie A.

In alternativa, l’Inter monitora l’ex allenatore della Primavera, Cristian Chivu. Già conoscitore dell’ambiente e portatore di valori preziosi, fra cui la valorizzazione delle giovani proposte, per un rilancio nerazzurro in grande stile.