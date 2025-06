Inter infastidita, provocazione di mercato: scambio con Lautaro Martinez

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri hanno come protagonista il capitano. Ecco tutti i dettagli

Ci si avvicina col passare dei giorni alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed i rumors che riguardano le stelle dell’Inter non fanno altro che moltiplicarsi.

Al centro dell’attenzione, come già accaduto in passato, è già finito Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è reduce da una stagione caratterizzata da 22 reti complessive in 48 presenze tra campionato e coppe, condite anche da 7 assist per i compagni. Una figura cruciale nello scacchiere di Simone Inzaghi che all’argentino non ha praticamente mai rinunciato da quando allena l’Inter.

Oltre agli ormai certi addii di Correa e Arnautovic a parametro zero e con la conferma di Taremi in forte dubbio, le voci su un possibile addio della punta argentina non possono non preoccupare il popolo nerazzurro. Una delle big europee che già negli anni scorsi aveva provato a portare via Lautaro da Appiano Gentile è pronta a tornare alla carica.

Vogliono Lautaro Martinez: ipotesi clamorosa

Il giornalista Juanfe Sanz Perez a ‘El Chiringuito’ ha parlato di quella che sembrerebbe una strategia ben chiara dell’Atletico Madrid per l’estate.

Il nome caldo, che piace moltissimo a Diego Simeone è proprio quello di Lautaro Martinez che nei piani del ‘Cholo’ arriverebbe a prendere il posto di Antoine Griezmann. L’attaccante francese ha 34 anni ed il contratto in scadenza il 30 giugno 2026: in caso di uscita, il capitano dell’Inter sarebbe il grande sogno di Simeone che potrebbe spingere la dirigenza dell’Atletico ad una grande offerta.

Si parla di una potenziale operazione comunque molto complicata e onerosa, al momento sulla carta quasi impossibile, visto che l’Inter difficilmente si separerà dal suo uomo più rappresentativo. Un’idea che i ‘Colchoneros’ proveranno a coltivare nei prossimi mesi ma l’attenzione sull’ex Racing già oggi è altissima.

Lautaro-Atletico: provocazione e scambio

Per parecchi giorni, prima della disastrosa finale di Champions League contro il PSG, la dirigenza nerazzurra ha dovuto fare i conti con le continue voci di mercato che hanno riguardato le stelle nerazzurre e la possibilità che potessero dire addio in estate.

Su tutti proprio Lautaro, con l’Inter evidentemente seccata dall’interesse dell’Atletico Madrid. La risposta, assai piccata, della dirigenza di Viale della Liberazione suonerebbe – nel caso di un assalto concreto del club spagnolo – come una provocazione bella e buona. Volete Lautaro? Dateci Julian Alvarez.

Uno scenario impossibile da vedere concretizzato, visto che l’Atletico ha acquistato l’attaccante dal City la scorsa estate per 75 milioni di euro e non intende minimamente privarsene. Nonostante già in passato i ‘Colchoneros’ si siano già fatti avanti per tentare di portare il ‘Toro’ a Madrid, lo scenario attuale pare molto diverso da quello auspicato da Simeone.

Il contratto di Lautaro Martinez scadrà solo a metà 2029, al momento guadagna 9 milioni di euro a stagione e c’è la volontà condivisa con la società di andare avanti insieme. Il bomber argentino, insomma, non si tocca: Simeone e l’Atletico Madrid dovranno farsene una ragione.