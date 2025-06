Il nome caldo per sostituire Simone Inzaghi all’Inter è sicuramente Cesc Fabregas: apertura totale al trasferimento, le ultime

Tutte le strade portano a Cesc Fabregas. Dopo l’addio ufficiale a Simone Inzaghi, l’Inter non ha molti giorni per arrivare a un sostituto e si è mossa da tempo e per tempo per scegliere un nome adeguato a raccogliere l’eredità del tecnico di Piacenza. E non si deve andare molto lontano per trovare un hombre vertical che faccia al caso dei nerazzurri.

La via per Como non è lunga e Fabregas sembra il profilo ideale su cui stanno convergendo gli sforzi dell’Inter nelle ultime ore. In pole c’è proprio lui e la dirigenza al completo sta lavorando per il suo arrivo a Milano – in realtà, non dovrebbe neanche cambiare casa per via della vicinanza ad Appiano Gentile.

La pista non è nuova e l’Inter non si è fatta trovare impreparata. Già negli scorsi giorni, ci sono stati tutti i sondaggi del caso con il tecnico spagnolo, che è apprezzato per le idee di calcio e per il lavoro svolto al Como. Anche gli aggiornamenti degli ultimi minuti stanno andando tutti nella direzione di Cesc.

Fabregas-Inter, la volontà dell’allenatore e i segnali dal Como

Secondo quanto risulta a Interlive.it, è arrivata una volontà chiara e precisa da Fabregas: vuole l’Inter e ritiene che la rosa che avrebbe a disposizione, con i big pronti a restare e qualche ritocco, sarebbe già pronta per raggiungere grandi obiettivi. Lo spagnolo, anche dopo i primi colloqui, ha espresso la massima disponibilità a trasferirsi a Milano.

Viene ritenuta un’opportunità enorme, superiore a Roma, Lipsia e Bayer Leverkusen, altri club che avevano provato a metterlo sotto contratto. Ora il fattore essenziale è che Fabregas si esponga in prima persona con il Como per liberarsi. In tal senso, è già arrivato un segnale molto importante da parte dell’ambizioso club lombardo, di cui l’ex centrocampista è anche azionista.

Infatti, starebbe già sondando profili giovani e alternativi che possano raccogliere l’eredità di Fabregas. Questo fa capire che si potrebbe procedere velocemente con l’arrivo del nuovo allenatore a Milano, che è previsto per le prossime 72 ore. La strada è ormai tracciata e, senza grossi ripensamenti, dovrebbe portare Fabregas all’Inter a grandi passi. Un’enorme opportunità per tutti.