Incontro Inzaghi-Inter, segui la diretta: Ausilio arrivato in sede – LIVE

L’Inter e Simone Inzaghi si vedranno nella giornata di oggi per chiarire il futuro dell’allenatore: segui la diretta su Interlive.it

È il momento della resa dei conti. Dopo tanti rumors sul futuro di Simone Inzaghi e la ricchissima offerta dall’Arabia Saudita in ballo, il tecnico di Piacenza vedrà oggi Marotta e Ausilio per chiarire la sua posizione e le richieste sul calciomercato e non solo. Tutti gli aggiornamenti in diretta sulla giornata dei nerazzurri, fondamentale per il futuro del club.

12:00 – Tra i possibili sostituti di Inzaghi, resta in prima fila Cesc Fabregas, nonostante le difficoltà nel liberarlo dal Como. Sullo sfondo anche De Zerbi, Chivu e Vieira.

11:45 – L’Inter offrirà a Inzaghi il rinnovo di contratto e manterrà la parola data da tempo cercando di accontentare le richieste dell’allenatore. Non sono previsti, però, grossi investimenti per titolari, piuttosto acquisti per profili giovani che potranno emergere col tempo come Sucic e Luis Henrique.

11:41 – I temi in ballo tra l’Inter e Inzaghi non sono solo quelli legati al mercato. Sul tavolo anche la condizione fisica dei calciatori, la comunicazione e la questione arbitrale.

11:25 – Roberto De Zerbi ha chiarito le voci che lo vorrebbero come possibile sostituto di Inzaghi: “Sto bene all’OM, non mi è arrivata nessuna chiamata”.

11:19 – Piero Ausilio è arrivato in sede all’Inter: inizia la giornata che deciderà il destino di Simone Inzaghi.