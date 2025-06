Fabregas-Ausilio, incontro a Londra: cosa filtra e la prima alternativa

Si stringe il cerchio per la panchina dell’Inter: Ausilio è a Londra e incontrerà nella serata di oggi Cesc Fabregas. Occhio alla prima alternativa

La trattativa che potrebbe portare Cesc Fabregas sulla panchina dell’Inter resta parecchio complicata, e lo è stata fin dal principio. Ci sono diverse questioni in ballo da risolvere. Prima di tutto, lo spagnolo è sotto contratto con il Como, che non ha alcuna intenzione di perdere l’epicentro di un progetto ricco e ambizioso.

Non solo, perché l’ex centrocampista è anche azionista del club e dovrebbe cedere le quote e non ha ancora il patentino di allenatore, per cui dovrebbe allenare l’Inter al Mondiale per club con una deroga. Nonostante tutte le difficoltà del caso, i nerazzurri vogliono andare avanti e le stanno provando tutte.

Piero Ausilio oggi è volato a Londra e nella serata di oggi, come riportato da ‘Sky’, incontrerà Fabregas per illustrare il progetto della società. È confermata la nostra indiscrezione di ieri per cui c’è stata un’apertura da parte dell’allenatore, altrimenti non ci sarebbe stato nessun viaggio e si sarebbe virato subito su altri profili.

La prima alternativa a Fabregas: occhio a Vieira

È ovvio che, fino a prova contraria, Fabregas resta il primo nome sulla lista e l’Inter insisterà su questo fronte. Le sensazioni del club nerazzurro sono positive, ma sono positive anche quelle del Como per trattenerlo. Come vi riportiamo da ieri, il passaggio fondamentale è la volontà del tecnico e quanto spingerà per andare via e sposare il progetto della finalista di Champions League.

Se le cose dovessero naufragare, il piano b al momento è rappresentato da Patrick Vieira, una soluzione più semplice, nonostante il contratto con il Genoa. Nel contratto, infatti, ha una clausola da 500mila euro con cui potrebbe liberarsi. Non è un nome che scalda la piazza, ma è rimasto legato all’Inter. Prima, però, c’è Fabregas e un incontro che si preannuncia decisivo.