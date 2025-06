Inter, Fabregas prima del weekend: le cifre. De Zerbi non gradito a Marotta | INTERLIVE

Il tecnico spagnolo ha già detto sì ai nerazzurri, il Como sta cercando il sostituto

Stamane tante fonti hanno confermato quanto anticipato ieri da Interlive.it, ossia che Fabregas ha aperto e in sostanza già detto sì all’Inter. I contatti, diretti e indiretti, tra i dirigenti nerazzurri e il tecnico spagnolo non sono certo cominciati dopo l’addio ufficiale di Simone Inzaghi, ma diversi giorni prima. Del resto la prima scelta, dopo il tentativo in ritardo per Allegri, è sempre stata lui.

Conferme anche sul fatto che l’Inter voglia chiudere il tutto prima del weekend, tra domani e venerdì. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, a Fabregas potrebbe essere prospettato un contratto da 3-4 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 6 milioni a stagione.

Ufficialmente e ufficiosamente il Como fa sapere e circolare di essere sicuro che Fabregas rimarrà, ma sottotraccia sta già lavorando al sostituto. Da De Rossi, ieri a Milano in zone battute dal Ds lariano Ludi, a Farioli: insomma, il club dei fratelli Hartono si sta preparando all’addio del 38enne molto stimato da Ausilio e che dovrà cedere le sue quote della società, regalategli quando venne ingaggiato come giocatore.

Chivu e Vieira le alternative a Fabregas: De Zerbi non gradito a Marotta

L’Inter è convinta di riuscire a prendere Fabregas, ma ovviamente tiene in serbo pure delle alternative. Alternative non entusiasmanti, due grandi ex che costerebbero meno lato ingaggio e avrebbero meno pretese: Cristian Chivu e Patrick Vieira. Entrambi, va detto, hanno fatto molto bene al Parma e al Genoa, soprattutto il francese che ha più esperienza sia del rumeno che dello stesso Fabregas.

Tra le alternative non risulta esserci Roberto De Zerbi. La stima di Ausilio nei suoi confronti è nota, così come il forte legame col suo agente Crnjar, ma ad oggi non è un nome spendibile per mille motivi. Tra questi, il non gradimento da parte di Beppe Marotta.