Palacios torna finalmente utile all’Inter: scambio e concorrenza sbaragliata

Il difensore argentino, reduce dal prestito semestrale al Monza, potrebbe rientrare in un affascinante scambio di mercato: concorrenza ko

‘Ricostruzione’. Anche dal punto di vista strettamente mentale, dell’autostima, del dover pensare che non tutto sia da buttare. Che una sola sconfitta, per quanto umiliante anche perché arrivata nella gara più importante della stagione, non possa rovinare il lavoro pluriennale del club.

Tanto alla ‘Pinetina‘ quanto nelle stanze di Viale della Liberazione ci si lecca ancora le ferite per l’incredibile batosta subita dal PSG nella finale di Champions di Monaco di Baviera.

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per Fabregas e sul mercato non solo in vista dell’imminente Mondiale per Club, ma anche per la prossima stagione.

Ecco che allora, dopo aver messo a segno il colpo Luis Henrique dal Marsiglia, i dirigenti stanno sondando con interesse il mercato sudamericano a caccia di qualche giovane talento che possa esser utile alla causa.

Missione in Argentina, Palacios merce di scambio: lo scenario

Abbandonata quasi subito la pista Mastantuono – il prodigio del River Plate avvicinato a suon di milioni da tutte le big del calcio europeo: andrà al PSG – il club ha volto il suo sguardo alla parte gialloblù di Buenos Aires. Già perché nel club de ‘Los Xeneizes‘ gioca un certo Milton Delgado, infaticabile mediano argentino classe 2005 finito per la verità anch’egli nel mirino delle superpotenze del ‘Vecchio Continente’.

Titolare di un contratto, allungato nel febbraio del 2024, fino al 31 dicembre del 2028 col Boca, il giovane centrocampista è stato segnalato anche da Javier Zanetti, il cui lavoro, grazie ai buoni uffici in patria, si è rivelato ancora una volta molto prezioso.

Per sbaragliare la prestigiosa concorrenza che risponde ai nomi di club come Manchester United, Chelsea e Benfica, il sodalizio milanese vorrebbe inserire nella trattativa Tomas Palacios, il difensore acquistato la scorsa estate dall’Independiente Rivadavia e che, dopo aver raccolto solamente una manciata di minuti in maglia Inter fino a dicembre 2024, è stato girato in prestito secco al Monza, dove ha chiuso la stagione collezionando 8 apparizioni coi brianzoli retrocessi.

Considerando che il Boca intende, secondo il portale sudamericano ‘Elcrackdeportivo‘ inserire una clausola rescissoria di 20 milioni nel contratto in essere di Delgado, l’Inter intenderebbe anticipare le mosse degli argentini, e delle rivali europee, mettendo sul piatto un’offerta cash abbinata al cartellino di Palacios.