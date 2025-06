DIRETTA Fabregas day: fiducia Inter e muro Como, Vieira l’alternativa LIVE

Oggi giornata decisiva per il dopo Inzaghi: aggiornamenti in tempo reale qui su Interlive.it

Oggi giornata decisiva per la panchina dell’Inter. I nerazzurri hanno fatto all-in su Cesc Fabregas: lo spagnolo ha aperto e ieri sera, in quel di Londra, si è incontrato col Ds Ausilio che gli ha prospettato un’offerta contrattuale importante e il progetto tecnico del club.

Fabregas è tentato dall’Inter, ma chiede garanzie sulla costruzione di una rosa a sua immagine e somiglianza. In ogni caso per la fumata bianca serve che esca allo scoperto, che vada dal Como a chiedere di essere liberato.

La società dei fratelli Hartono, che non avrebbe ‘autorizzato’ l’incontro con Ausilio, continua a dire e a far sapere che Fabregas non andrà via, nel frattempo però ha iniziato a muoversi per l’eventuale sostituto dell’ex Arsenal.

Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale: l’Inter vuole definire il tutto, in un senso o nell’altro, entro oggi. La prima alternativa a Fabregas è Patrick Vieira, il quale ha una clausola col Genoa da circa 500mila euro.

10:53 – Anche le alternative tentennano. Chivu incontrerà oggi il Parma per il ratificare il rinnovo di contratto. Vieira ha avuto un lungo colloquio con il Genoa in cui ha confermato di voler restare e ha pianificato la prossima stagione. Si tratta comunque di nomi ad ampia distanza da Fabregas – unico vero obiettivo su cui si è concentrata l’Inter.

10:50 – Secondo quanto ci risulta, l’Inter resta moderatamente ottimista per Cesc Fabregas. La dirigenza è convinta di aver fatto la sua parte, ora spetta all’allenatore esporsi. I tempi sono stretti.