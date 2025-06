La Cremonese torna in Serie A e chiude il colpo dall’Inter: affare in prestito

Il club grigiorosso, ancora in piena sbornia post-promozione, guarda già al mercato per il prossimo anno: colpo dai nerazzurri

Una gioia irrefrenabile. Una soddisfazione pienamente meritata, sebbene proprio alla fine di una gara che era stata letteralmente dominata per 80′, quasi si è rischiata la clamorosa beffa. Che però non avrebbe reso giustizia a quanto si era visto in campo per larghissimi tratti della contesa.

Con una prestazione maiuscola la Cremonese di Giovanni Stroppa ha espugnato il ‘Picco‘ di La Spezia staccando il pass per la promozione in Serie A: un’affermazione esterna – i lombardi erano obbligati a vincere per poter tornare nel massimo palcoscenico – frutto di grande determinazione, di acume tattico, di resilienza, di forza di volontà nel portare a casa un risultato che ha il sapore della grande impresa.

Ora la società grigiorossa, che mai ha smesso di cullare il sogno del ritorno in Serie A, è chiamata a fare un mercato di un certo tipo per evitare quanto accaduto giusto due anni fa, nella stagione 2022/23, quando alla fine di un’annata piena di rimpianti, il sodalizio lombardo dovette ingoiare l’amaro boccone della retrocessione.

Una prima idea, partorita anche prima della magica serata di La Spezia, porta a bussare alla porta dell’Inter chiedendo il prestito di un calciatore che già milita all’estero con la stessa formula del trasferimento temporaneo.

Vanheusden, accelerata della Cremonese: arriva in prestito

Arrivato a Milano alla tenera età di 16 anni appena compiuti, e in forza al settore giovanile nerazzurro per tre stagioni, Zinho Vanheusden non può certo dire di essere stato fortunato dal punto di vista degli infortuni.

La cronaca dei suoi guai fisici basterebbe forse anche per una carriera intera, e anche non particolarmente baciata dalla buona sorte: peccato che il difensore belga debba ancora compiere 26 anni.

Dopo l’esperienza, nel 2021/22, con la maglia del Genoa, il giocatore è andato in Olanda per poi fare ritorno in patria, dove ha giocato per lo Standard Liegi e col Malines, club col quale si è accasato lo scorso luglio in prestito con diritto di riscatto a favore del club delle Fiandre.

Considerando che, a causa di un’ernia inguinale che gli ha pregiudicato quasi totalmente la stagione appena conclusa (solo 159 i minuti in campo per il calciatore) è abbastanza improbabile che il Malines eserciti l’opzione di riscatto per Vanheusden.

Questo, al netto del pregresso interesse già mostrato da Bari e Palermo per il giocatore, significherebbe via libera per la Cremonese, che metterebbe a segno un colpo in prestito come modo di inaugurare una campagna di rafforzamento che dovrà essere, come detto, massiccia.